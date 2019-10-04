"Поотрывало головы": появились жуткие подробности крушения самолета под Львовом

В самолете, который потерпел крушение под Львовом, 4 октября страшной смертью погибло 5 человек. Части тел разбросало по колхозным садам, а выжившие члены экипажа оказались заблокированы в лайнере.

Об этом OBOZREVATEL рассказали жители с. Сокольники, которые стали свидетелями авиакатастрофы. По их словам, рано утром самолет рухнул на бывшие колхозные сады.

"Был сильный туман, ничего не было видно. Мы думаем, что он просто не увидел взлетно-посадочную полосу. До нее там буквально километр, рукой подать", – говорит один из очевидцев трагедии. Хотя при этом есть две официальные версии причины аварии – закончилось горючее или же пилот совершил ошибку.

Самолет направлялся из Виго (Испания) в Стамбул (Турция) Facebook Игоря Зинкевича

Мужчина рассказывает, что люди погибли ужасной смертью. "Самолет выкосил деревья как траву. Кабина разбита в хлам, а экипажу поотрывало головы. Там части тел были раскиданы. Вроде погибли сразу три человека. Остальных заклинило в салоне, они стучали, чтобы их спасли", – говорит житель села Сокольники, где и рухнул самолет.

"Кабина разбита в хлам, а экипажу поотрывало головы. Там части тел были раскиданы. Вроде погибли сразу три человека", - говорит местный житель.

Деревья разбили кабину пилотов Facebook Игоря Зинкевича

Кстати, авиакатастрофа произошла совсем недалеко от Скнилова, где в 2002 году в июле во время выступления в честь юбилея авиационного корпуса ВВС Украины упал СУ-27.

Под Львовом, у кладбища в Сокольниках, утром 4 октября разбился самолет Ан-12 авиакомпании Украины Аэроальянс Facebook Игоря Зинкевича

В свою очередь, спикер ГУ ГСЧС Украины во Львовской области Кристина Авдеева в эфире ObozTV подтвердила, что, по последней информации, пятеро людей погибли и трое травмированы.

"Сейчас их передали в медицинские заведения Львова, чтобы медики продолжали наблюдение за ними. Поиски людей завершены, но сама операция еще продолжается, проверяют самолет, нет ли возможности загорания. Причину будут выяснять правоохранители совместно с работниками Львовского аэропорта. Мы знаем, что самолет летел из Испании в Турцию и должен был совершить дополнительную посадку во Львове на дозаправку", – рассказала Авдеева.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

Под Львовом возле кладбища села Сокольники упал и разбился транспортный самолет АН-12 авиакомпании "Украина аэроальянс", следовавший из Виго (Испания) в Стамбул (Турция).

В результате аварийной посадки пострадал пилот. Позже заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк сообщил о погибших.

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