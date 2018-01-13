Унизительный инцидент с копами во Львове: всплыли шокирующие детали

Жительница Львова Эльнара, которая на Рождество на своем авто сбила двоих патрульных, за последние четыре года получила 13 протоколов о нарушениях, в частности за вождение в состоянии наркотического опьянения.

Об этом сообщает ТСН.

26-летней Эльнаре заочно объявили о подозрении в умышленном нанесении телесных повреждений средней тяжести работникам полиции. Повестки на допрос ей оставляли дважды по месту прописки, но в полицию женщина так и не пришла.

Меру пресечения Эльнаре должны избрать на следующей неделе, и если она и дальше будет скрываться от следствия, то ее объявят в розыск.

При этом отмечается, что женщина уже могла уехать за границу – вероятно, в Азербайджан или Италию.

Как сообщал "Обозреватель", женщина, которую остановили львовские полицейские за нарушение ПДД,намеренно совершила наезд сначала на одного инспектора, которого от удара отбросило в сторону, а потом сбила второго и полкилометра везла его на капоте. Полицейского забрала скорая - у него диагностировали ушибы, ссадины и перелом руки.