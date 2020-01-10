"Унизили и обозвали!" В Черновцах начальник ЗАГСа попала в скандал из-за электрошокера

В Черновцах из-за скандала уволили начальника городского отдела государственной регистрации актов гражданского состояния Наталью Вишневскую. Должностью она поплатилась за то, что угрожала применить к посетителям госучреждения электрошокер.

Об этом сообщили в Юго-Западном межрегиональном управлении Министерства юстиции Украины, которому подчиняется ЗАГС, передает УНИАН. В местной инстаграм-группе 9 января появилась и видеозапись инцидента (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Придя подать заявление со всеми документами, нас унизили и обозвали неадекватами, вызвали полицию. Причина – оплата госпошлины в кассе "Ощадбанка" в сумме 90 копеек вместо 85-ти", – рассказал автор видео.

В Черновцах начальник ЗАГСа попала в скандал

По его словам, в кассе банка сумму округлили согласно постановлению об изъятии мелких монет. Однако начальница не слышала об этом.

"Когда мы, выясняя, доказывали, что оплатили пошлину правильно, она принесла шокер и применила его к нам, словно боясь, что ее кто-то будет трогать", – добавил он.

В Юго-Западном межрегиональном управлении Минюста заявили, что по данному факту уже начато служебное расследование.

Она обозвала посетителей и запугала их электрошокером Скриншот с видео

"Моя реакция – крайне негативная, мы начинаем служебное расследование. На время его проведения и дисциплинарного производства Наталья Станиславовна будет отстранена от работы", – сказала руководитель учреждения Виктория Васильчук.

Она подчеркнула: несмотря на то, что граждане не всегда вежливо и сдержанно ведут себя на приеме у госслужащих, "чиновник обязан общаться с людьми так, чтобы не допустить конфликтных ситуаций".

О деталях инцидента пока неизвестно, так как попавшая в скандал Вишневская еще должна дать дополнительные показания.

Как сообщалOBOZREVATEL, скандального чиновника Янину Сметанюк из Черновицкой области внесли в базу сайта "Миротворец". Это произошло после ее обвинения в адрес воина ООС в "убийстве детей Донбасса".

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