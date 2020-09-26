Университет Кожедуба опубликовал список жертв Ан-26 с годами рождения и должностями

Кирилл Лютый Расследования 19:41, 26.09.2020 Обновлено: 20:01, 26.09.2020

Харьковский университет Воздушных сил имени Кожедуба опубликовал детальный список погибших в авиакатастрофе Ан-26 в Чуугеве.

Вечером в субботу, 26 сентября, на странице учебного заведения в Facebook, помимо имен членов экипажа, были также указаны их года рождения и должности.

Самые младше погибшие были 2001 года рождения, самый старший – 1978-го.

В авиакатастрофе погибли 26 человек:

  • майор Кишеня Богдан Вячеславович, 10.02.1990 г.р.,

  • капитан Остапенко Алексей Георгиевич, 15.11.1991 г.р.,

  • капитан Добреля Дмитрий Денисович, 13.11.1991 г.р.,

  • старший лейтенант Мсуя Ашраф Азизович, 08.08.1991 г.р.,

  • старший лейтенант Козаченко Олег Михайлович, 11.07.1980 г.р.,

  • прапорщик Иванов Евгений Сергеевич, 20.08.1978 г.р.,

  • прапорщик Широчук Олег Николаевич, 10.11.1979 г.р.,

  • младший сержант Андрущенко Дмитрий Романович, 08.09.2000 г.р.,

  • солдат Бойко Александр Анатольевич, 14.12.2000 г.р.,

  • солдат Булий Ростислав Владимирович, 03.08.1998 г.р.,

  • солдат военной службы по контракту Вильховый Виталий Богданович, 27.06.2000 г.р.,

  • солдат Донец Дмитрий Евгеньевич, 16.07.2001 г.р.,

  • солдат Зибюк Константин Олегович, 15.07.2001 г.р.,

  • солдат Клевец Александр Александрович, 23.05.2001 г.р.,

  • солдат Матвийчук Богдан Николаевич, 23.04.2001 г.р.,

  • сержант военной службы по контракту Микитченко Николай Анатольевич, 22.01.1998 г.р.,

  • солдат военной службы по контракту Скочков Александр Игоревич, 05.04.2000 г.р.,

  • солдат военной службы по контракту Шеремет Руслан Эдуардович, 26.10.1997 г.р.,

  • старший солдат военной службы по контракту Скоробогатько Евгений Иванович, 27.11.1993 г.р.,

  • солдат Дудла Артем Михайлович, 06.02.1999 г.р.,

  • солдат военной службы по контракту Померанцев Андрей Андреевич, 12.12.1994 г.р.,

  • солдат Роспотнюк Андрей Юрьевич, 15.08.1999 г.р.,

  • солдат Студинский Дмитрий Витальевич, 15.11.1999 г.р.,

  • солдат Хомянчук Максим Владимирович, 19.02.1999 г.р.,

  • старший сержант Корчовский Роман Александрович, 15.05.1999 г.р.,

  • солдат Олабин Владимир Вадимович, 09.11.1999 г.р.

Единственным выжившим в катастрофе оказался курсант Вячеслав Золочевский. Он находится в больнице Харькова в состоянии средней степени тяжести. Президент Владимир Зеленский посетил Золочевского и отметил, что сегодня курсант фактически празднует второй день рождения.

Он рассказал, что курсант пытался спасать своего товарища, который горел: "Ему удалось дать еще один шанс другому курсанту, который однако, к сожалению, умер от ожогов сегодня утром".

Курсант Вячеслав Золочевский – единственный, кто выжил.
Офис президента

Как писал OBOZREVATEL, трагедия под Харьковом произошла вечером 25 сентября, на борту воздушного судна находилось 27 человек. В самолете были курсанты Харьковского университета Воздушных сил имени Кожедуба, это был учебный полет. Перед крушением пилот успел заявить о неисправности двигателя.

По словам журналиста Юрия Бутусова, самолет ВСУ осматривали после каждой посадки, а погодные условия полета были идеальными.

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