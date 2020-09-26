Университет Кожедуба опубликовал список жертв Ан-26 с годами рождения и должностями

Харьковский университет Воздушных сил имени Кожедуба опубликовал детальный список погибших в авиакатастрофе Ан-26 в Чуугеве.

Вечером в субботу, 26 сентября, на странице учебного заведения в Facebook, помимо имен членов экипажа, были также указаны их года рождения и должности.

Самые младше погибшие были 2001 года рождения, самый старший – 1978-го.

В авиакатастрофе погибли 26 человек:

майор Кишеня Богдан Вячеславович, 10.02.1990 г.р.,

капитан Остапенко Алексей Георгиевич, 15.11.1991 г.р.,

капитан Добреля Дмитрий Денисович, 13.11.1991 г.р.,

старший лейтенант Мсуя Ашраф Азизович, 08.08.1991 г.р.,

старший лейтенант Козаченко Олег Михайлович, 11.07.1980 г.р.,

прапорщик Иванов Евгений Сергеевич, 20.08.1978 г.р.,

прапорщик Широчук Олег Николаевич, 10.11.1979 г.р.,

младший сержант Андрущенко Дмитрий Романович, 08.09.2000 г.р.,

солдат Бойко Александр Анатольевич, 14.12.2000 г.р.,

солдат Булий Ростислав Владимирович, 03.08.1998 г.р.,

солдат военной службы по контракту Вильховый Виталий Богданович, 27.06.2000 г.р.,

солдат Донец Дмитрий Евгеньевич, 16.07.2001 г.р.,

солдат Зибюк Константин Олегович, 15.07.2001 г.р.,

солдат Клевец Александр Александрович, 23.05.2001 г.р.,

солдат Матвийчук Богдан Николаевич, 23.04.2001 г.р.,

сержант военной службы по контракту Микитченко Николай Анатольевич, 22.01.1998 г.р.,

солдат военной службы по контракту Скочков Александр Игоревич, 05.04.2000 г.р.,

солдат военной службы по контракту Шеремет Руслан Эдуардович, 26.10.1997 г.р.,

старший солдат военной службы по контракту Скоробогатько Евгений Иванович, 27.11.1993 г.р.,

солдат Дудла Артем Михайлович, 06.02.1999 г.р.,

солдат военной службы по контракту Померанцев Андрей Андреевич, 12.12.1994 г.р.,

солдат Роспотнюк Андрей Юрьевич, 15.08.1999 г.р.,

солдат Студинский Дмитрий Витальевич, 15.11.1999 г.р.,

солдат Хомянчук Максим Владимирович, 19.02.1999 г.р.,

старший сержант Корчовский Роман Александрович, 15.05.1999 г.р.,

солдат Олабин Владимир Вадимович, 09.11.1999 г.р.

Единственным выжившим в катастрофе оказался курсант Вячеслав Золочевский. Он находится в больнице Харькова в состоянии средней степени тяжести. Президент Владимир Зеленский посетил Золочевского и отметил, что сегодня курсант фактически празднует второй день рождения.

Он рассказал, что курсант пытался спасать своего товарища, который горел: "Ему удалось дать еще один шанс другому курсанту, который однако, к сожалению, умер от ожогов сегодня утром".

Курсант Вячеслав Золочевский – единственный, кто выжил. Офис президента

Как писал OBOZREVATEL, трагедия под Харьковом произошла вечером 25 сентября, на борту воздушного судна находилось 27 человек. В самолете были курсанты Харьковского университета Воздушных сил имени Кожедуба, это был учебный полет. Перед крушением пилот успел заявить о неисправности двигателя.

По словам журналиста Юрия Бутусова, самолет ВСУ осматривали после каждой посадки, а погодные условия полета были идеальными.