Университет Кожедуба опубликовал список жертв Ан-26 с годами рождения и должностями

Харьковский университет Воздушных сил имени Кожедуба опубликовал детальный список погибших в авиакатастрофе Ан-26 в Чуугеве.

Вечером в субботу, 26 сентября, на странице учебного заведения в Facebook помимо имен членов экипажа были также указаны их года рождения и должности.

Самые младше погибшие были 2001 года рождения, самый старший – 1978-го.

В авиакатастрофе погибли 26 человек:

майор Кишеня Богдан Вячеславович, 10.02.1990 г.р., капитан Остапенко Алексей Георгиевич, 15.11.1991 г.р., капитан Добреля Дмитрий Денисович, 13.11.1991 г.р., старший лейтенант Мсуя Ашраф Азизович, 08.08.1991 г.р., старший лейтенант Козаченко Олег Михайлович, 11.07.1980 г.р., прапорщик Иванов Евгений Сергеевич, 20.08.1978 г.р., прапорщик Широчук Олег Николаевич, 10.11.1979 г.р., младший сержант Андрущенко Дмитрий Романович, 08.09.2000 г.р., солдат Бойко Александр Анатольевич, 14.12.2000 г.р., солдат Булий Ростислав Владимирович, 03.08.1998 г.р., солдат военной службы по контракту Вильховый Виталий Богданович, 27.06.2000 г.р., солдат Донец Дмитрий Евгеньевич, 16.07.2001 г.р., солдат ЗИБЮК Константин Олегович, 15.07.2001 г.р., солдат клевец Александр Александрович, 23.05.2001 г.р., солдат Матвийчук Богдан Николаевич, 23.04.2001 г.р., сержант военной службы по контракту Микитченко Николай Анатольевич, 22.01.1998 г.р., солдат военной службы по контракту СКОЧКОВ Александр Игоревич, 05.04.2000 г.р., солдат военной службы по контракту Шеремет Руслан Эдуардович, 26.10.1997 г.р., старший солдат военной службы по контракту Скоробогатько Евгений Иванович, 27.11.1993 г.р., солдат Дудл Артем Михайлович, 06.02.1999 г.р., солдат военной службы по контракту Померанцев Андрей Андреевич, 12.12.1994 г.р., солдат РОСПОТНЮК Андрей Юрьевич, 15.08.1999 г.р., солдат Студинский Дмитрий Витальевич, 15.11.1999 г.р., солдат ХОМ`ЯЧУК Максим Владимирович, 19.02.1999 г.р., старший сержант КОРЧОВСЬКИЙ Роман Александрович, 15.05.1999 г.р., солдат Олабин Владимир Вадимович, 09.11.1999 г.р.

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