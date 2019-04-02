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Уникальное озеро под угрозой: Крым настигло новое экологическое бедствие

2.2тЧитать материал на украинском

В аннексированном Крыму жители забили тревогу из-за массового загрязнения лечебного грязевого озера в городе Саки.

Подтверждающие фото разместила на своей странице в Facebook крымчанка Ольга Финогентова. (Чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"При попустительстве Сакской ГГРЭС, в чьи обязанности входит мониторинг состояния озера, на глазах у местных жителей совершается преступление", – написала она.

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Уникальное озеро под угрозой: Крым настигло новое экологическое бедствие

facebook.com/olga.fooooooooo

Уникальное озеро под угрозой: Крым настигло новое экологическое бедствие

facebook.com/olga.fooooooooo

Уникальное озеро под угрозой: Крым настигло новое экологическое бедствие

facebook.com/olga.fooooooooo

Уникальное озеро под угрозой: Крым настигло новое экологическое бедствие

facebook.com/olga.fooooooooo

По словам женщины, строительный и другой мусор с ул. Курортной вывозят самосвалом и оставляют в зоне санитарной охраны, прямо у воды уникального грязевого озера. Как видно на снятых ею кадрах, вокруг водоема усиленно работает техника.

В плачевном состоянии, по рассказам местных жителей, и сам санаторий "Саки". На опубликованных кадрах видно, что от здания остались одни руины. Кроме того, на его территории были выкорчеваны деревья, которые с трудом приживаются на засоленной почве.

Уникальное озеро под угрозой: Крым настигло новое экологическое бедствие

facebook.com/olga.fooooooooo

Уникальное озеро под угрозой: Крым настигло новое экологическое бедствие

facebook.com/olga.fooooooooo

Уникальное озеро под угрозой: Крым настигло новое экологическое бедствие

facebook.com/olga.fooooooooo

Уникальное озеро под угрозой: Крым настигло новое экологическое бедствие

facebook.com/olga.fooooooooo

Уникальное озеро под угрозой: Крым настигло новое экологическое бедствие

facebook.com/olga.fooooooooo

Примечательно, что через несколько дней после заявления ответственных лиц о якобы ликвидации свалки возле озера, крымчанка вновь опубликовала фото, на которых можно заметить все те же строительные отходы.

Уникальное озеро под угрозой: Крым настигло новое экологическое бедствие

facebook.com/olga.fooooooooo

Уникальное озеро под угрозой: Крым настигло новое экологическое бедствие

facebook.com/olga.fooooooooo

Уникальное озеро под угрозой: Крым настигло новое экологическое бедствие

facebook.com/olga.fooooooooo

Уникальное озеро под угрозой: Крым настигло новое экологическое бедствие
Уникальное озеро под угрозой: Крым настигло новое экологическое бедствие

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на дамбе Нижне-Чурбашского водохранилища была обнаружена незаконная добыча песка в месте захоронения токсических отходов.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Тег
Новости Крыма
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Яворский Сергей
Яворский Сергей
Учите понятие аннексии, невежи.
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