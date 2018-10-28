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''Уничтожит за 6 километров!'' ВСУ показали мощное видео с передовой

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ВСУ продемонстрировали эффективность применения миномета в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

Соответствующее видео опубликовано на странице пресс-центра штаба ООС в Facebook. Отмечается, что минометчики хоть и отведены с передовой линии, но продолжают тренироваться на полигонах, чтобы быть готовыми к выполнению боевого задания в любых условиях.

"Миномет - это 120-миллиметровый кулак командира батальона, которым он быстро может ударить противника с неожиданной позиции. Эта мощная коллективная оружие, способное поражать цель на дальности более 6 километров", - написано в сообщении.

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"Знание математики, точность расчетов, скорость передачи данных - основа точности. Помогают современные технологии - артиллерийские планшеты. Нажав одну кнопку можно отдать команду на открытие огня вместе с установками для стрельбы", - рассказали военные.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне волонтер рассказал об эпичном позоре террористов "ДНР", которые умудрились уничтожить собственную позицию.

Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Операция Объединенных сил на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
Объекты
Новости ДонбассаНовости ДНРНовости ЛНР
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Зееленфройнд Викентий
Зееленфройнд Викентий
был "Молот ведьм", теперь молот укров
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Medved George
Medved George
Читаю я ваши перлы, граждане одичалой, и понимаю, что лишнехромосомных жалеть не надо! Драть, вас ишаков, мы будем беспощадно, и с особым цинизмом, готовьтесь!
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Влад Жирнов
Влад Жирнов
а где мощь вы ДЕБИЛЫ
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Medved George, "Скоро" эта мантра хохлов?
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Medved George
Medved George
Влад Жирнов, мощь, вы скоро на своей шкуре почувствуете!
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