''Уничтожит за 6 километров!'' ВСУ показали мощное видео с передовой

ВСУ продемонстрировали эффективность применения миномета в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

Соответствующее видео опубликовано на странице пресс-центра штаба ООС в Facebook. Отмечается, что минометчики хоть и отведены с передовой линии, но продолжают тренироваться на полигонах, чтобы быть готовыми к выполнению боевого задания в любых условиях.

"Миномет - это 120-миллиметровый кулак командира батальона, которым он быстро может ударить противника с неожиданной позиции. Эта мощная коллективная оружие, способное поражать цель на дальности более 6 километров", - написано в сообщении.

"Знание математики, точность расчетов, скорость передачи данных - основа точности. Помогают современные технологии - артиллерийские планшеты. Нажав одну кнопку можно отдать команду на открытие огня вместе с установками для стрельбы", - рассказали военные.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне волонтер рассказал об эпичном позоре террористов "ДНР", которые умудрились уничтожить собственную позицию.