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Уничтожит за 2 минуты: появилось видео самого грозного оружия Украины

19.6тЧитать материал на украинском

Объединенные силы показали самое мощное украинское вооружение - тактический ракетный комплекс "Точка-У".

Как отмечает пресс-центр ООС, ракетные войска находятся в определенных районах согласно взятым на себя Украиной международным договоренностям.

При этом в ВСУ намекнули, что в случае военной угрозы мощное оружие можно незамедлительно использовать и ракеты ударят врага на любом расстоянии в зоне конфликта.

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Уничтожит за 2 минуты: появилось видео самого грозного оружия Украины

"Ради мира на украинской земле эти ракетные подразделения в считанные минуты поднимаются по тревоге, выдвигаются в нужный район и наносят эффективный точечный удар по важнейшим целям противника в тактической и оперативной глубине его войск. Тем самым ракетный комплекс "Точка-У" ставит убедительную точку в факте самого существования противника, скопления его войск и важнейшего вооружения", – сказано в комментарии к видео.

Точка-У. Максимальная дальность стрельбы – 120 км (время до цели – 136 сек.). Масса ракеты до 482 кг, в которую может входить обычное, ядерное и химическое снаряжения.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были раскрыты планы ВСУ по разработке новейшего вооружения.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Тема
Российско-украинский конфликт
Место
Украина
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Трамп Парамп
Трамп Парамп
Если эти древние ракеты есть самое мощное украинское вооружение - то может не стоит их показывать и смешить адекватных людей? По поводу действительно современного оружия-давно доказано,что детям и обезьянам его давать нельзя, поэтому на Украине его нет. Миру-мир,штыки в гавно!
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Ива Вит
Ива Вит
Самое мощное украинское вооружение ....это катапульта с МАНДАйна же...как так, Точка У, которая подлежит декоммунизации, стала самым мощным оружием?
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andreyev andrei
andreyev andrei
«Точка - У» — советский тактический ракетный комплекс разработки Коломенского КБ машиностроения, принятый на вооружение в 1975 году. До сих пор используетеся ТОЛЬКО в ВСУ, Сирии и Йемене. Хохложопые, чем гордимся, а?
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Petro Poroshenko
Petro Poroshenko
andreyev andrei, Советским прошлым они гордятся. Они как латентные гомики, с одной стороны ненавидят СССР, а с другой фапают на него
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