Уничтожит за 2 минуты: появилось видео самого грозного оружия Украины

Объединенные силы показали самое мощное украинское вооружение - тактический ракетный комплекс "Точка-У".

Как отмечает пресс-центр ООС, ракетные войска находятся в определенных районах согласно взятым на себя Украиной международным договоренностям.

При этом в ВСУ намекнули, что в случае военной угрозы мощное оружие можно незамедлительно использовать и ракеты ударят врага на любом расстоянии в зоне конфликта.

"Ради мира на украинской земле эти ракетные подразделения в считанные минуты поднимаются по тревоге, выдвигаются в нужный район и наносят эффективный точечный удар по важнейшим целям противника в тактической и оперативной глубине его войск. Тем самым ракетный комплекс "Точка-У" ставит убедительную точку в факте самого существования противника, скопления его войск и важнейшего вооружения", – сказано в комментарии к видео.

Точка-У. Максимальная дальность стрельбы – 120 км (время до цели – 136 сек.). Масса ракеты до 482 кг, в которую может входить обычное, ядерное и химическое снаряжения.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были раскрыты планы ВСУ по разработке новейшего вооружения.