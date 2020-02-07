Уничтожило бы все за секунды: на Донбассе предупредили теракт террористов

Под Славянском на Донетчине сотрудники Нацгвардии и СБУ обнаружили в кустах возле трассы гранатомет РПГ-22 и обезвредили его, предотвратив вероятный теракт.

По словам специалистов, в случае срабатывания взрывное устройство могло бы привести к многочисленным жертвам. Об этом информирует пресс-центр штаба ООС на странице в Facebook.

Отмечается, что агентурную информацию о средстве поражения, спрятанном вблизи трассы М03, при выполнении задач получили представители военной контрразведки СБУ в ОТУ "Север".

На Донбассе предотвратили теракт террористов

"Мы обследовали примерно полгектара обочины дороги. Найденный боеприпас был в готовности для использования. Это РПГ-22 "Нетто" реактивная противотанковая граната)", – говорится в сообщении.

Как отметил командир группы разминирования в ОТУ "Север", на приведение в действие и стрельбу из этого средства поражения понадобилось бы всего несколько секунд.

Под Славянском в кустах возле трассы обнаружили вражеский гранатомет РПГ-22 Facebook/Операция Объединенных сил

"Судя по его состоянию, мы делаем вывод, что его заложили недавно", – подчеркнул специалист.

Вражеский гранатомет РПГ-22 Facebook/Операция Объединенных сил

Также он добавил, что в случае воплощения преступного замысла диверсия могла привести к многочисленным людским жертвам среди гражданского населения или военнослужащих. Ведь автомобильная трасса активно используется для грузовых и пассажирских перевозок, кроме того, рядом расположен населенный пункт.

Под Славянском в кустах возле трассы обнаружили вражеский гранатомет РПГ-22 Facebook/Операция Объединенных сил

Вражеский гранатомет РПГ-22 Facebook/Операция Объединенных сил

Как сообщал OBOZREVATEL, на временно оккупированный Донбасс прибыла комиссия Южного военного округа Вооруженных сил России. Она проверяет уровень боевой подготовки террористов "Л/ДНР".

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