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"Уничтожили!" ВСУ мощно ударили по террористам на Донбассе 

1.7тЧитать материал на украинском

В районе Попасной Луганской области по направлению Первомайска (временно оккупированная территория) военнослужащие ВСУ ликвидировали двух террористов.

Об этом сообщил волонтер Юрий Мысягин на странице в Facebook, опубликовав разговор с одним из бойцов 54-й бригады, в зону ответственности которой входит указанная территория.

"Мы два дня назад двоих сепаров уничтожили. Вот они и бесятся", — рассказал собеседник.

ВСУ

ВСУ

24 канал

Новости
"Плюшка ватрушкам": офицер ВСУ показал разгром позиции террористов на Донбассе

По его словам, для ликвидации хватило одного ПТУРа (противотанковая управляемая ракета). "Прямо в опорник зашел. Уже подтвердили данные. Одним из погибших оказался командир взвода", — добавил боец.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине испытали новое ударное вооружение для ВСУ.

Также украинские воины получили 420 единиц новейшего вооружения, среди которого танки, БТР и артиллерийские установки.

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
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Комментарии на сайте не модерированы
Горелов Сергей
Горелов Сергей
"Мы два дня назад два ящика стекломоя уничтожили. Вот они и бесятся", — рассказал собеседник.
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Значит скоро прилетит самолет в Киев забитый безногими калеками)
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