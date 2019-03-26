"Уничтожили!" ВСУ мощно ударили по террористам на Донбассе 

В районе Попасной Луганской области по направлению Первомайска (временно оккупированная территория) военнослужащие ВСУ ликвидировали двух террористов.

Об этом сообщил волонтер Юрий Мысягин на странице в Facebook, опубликовав разговор с одним из бойцов 54-й бригады, в зону ответственности которой входит указанная территория.

"Мы два дня назад двоих сепаров уничтожили. Вот они и бесятся", — рассказал собеседник.

ВСУ 24 канал

По его словам, для ликвидации хватило одного ПТУРа (противотанковая управляемая ракета). "Прямо в опорник зашел. Уже подтвердили данные. Одним из погибших оказался командир взвода", — добавил боец.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине испытали новое ударное вооружение для ВСУ.

Также украинские воины получили 420 единиц новейшего вооружения, среди которого танки, БТР и артиллерийские установки.

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