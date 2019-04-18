Подорвали блиндаж и террористов: ВСУ похвастались громкой операцией на Донбассе

Боевая группа К-2 из состава 54 ОМБр разгромила позицию российско-оккупационных войск на Донбассе в ответ на провокационные обстрелы.

Видео на своем YouTube-канале опубликовал офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц), отметив, что враг систематически вел прицельный огонь по подразделениям Объединенных сил.

"По данным разведки, потери среди оккупантов составили три человека необратимыми и три — санитарными, уничтожен блиндаж противника и повреждена одна единица военной техники", — сообщил он.

Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL, Вооруженные силы Украины отбили нападение диверсионно-разведывательной группы врага на Мариупольском направлении, где идет война за независимость Украины.

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