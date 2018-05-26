"Уничтожили снайпера": украинские военные рассказали о новых успехах ООС

На Донбассе в районе проведения Операции Объединенных сил 25 мая российские оккупационные войска вели огонь из запрещенных видов оружия.

Боевые действия велись почти на всей линии столкновения, а активнее всего противники обстреливали Мариупольское направление в районе населенных пунктов Водяное и Широкино. Об этом сообщили в пресс-службе Операции Объединенных сил на странице в Facebook.

"В ходе контрснайперской борьбы было уничтожено снайпера противника, который вел прицельный огонь по защитникам Широкино. Подразделения Объединенных сил давали адекватный ответ, стойко удерживая занятые позиции на линии столкновения. По данным разведки, уничтожено 2 и ранено 4 боевика российско-террористических войск", ― рассказали в пресс-службе.

Как писал OBOZREVATEL, бойцы Операции Объединенных сил сбили на Донбассе беспилотник террористов, который разведывал позиции Вооруженных сил Украины.