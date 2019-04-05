"Уничтожили полностью!" ВСУ похвастались громкой операцией на Донбассе 

Бойцы группы К-2 из 54-й механизированной бригады уничтожили Урал оккупантов вместе с боекомплектом, который они доставили на одну из позиций в районе Золотого Луганской области.

Соответствующее видео опубликовал волонтер Юрий Мысягин на своем канале YouTube. По его словам, за действиями оккупантов военные наблюдали, их вели с воздуха (чтобы посмотреть, проскролльте страницу до конца).

"Дождались момента начала разгрузки и за пару минут полностью уничтожили. Полностью!" - написал он.

Также серьезно был поврежден МТЛБ, который смог отъехать, но вскоре заглох в 300 метрах в стороне от позиции. В этой операции кроме техники, были уничтожены двое оккупантов, один был ранен.

Мысягин напомнил небольшую предысторию: в январе 2019 года оккупанты из противотанкового гранатомета подорвали грузовик Урал одного из батальонов 54-й бригады. Тогда погиб один украинский военный и четверо получили ранения.

"После той трагедии группа сказала, что за одну подорванную машину они возьмут в три раза больше. Вот этот Урал как раз и был тем третьим. До него были уничтожены два КамАЗа с зенитками", — пояснил волонтер.

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