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Уничтожили почти сотню: волонтер рассказал о новой тактике ВСУ на Донбассе

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Украинские военные на Донбассе соблюдают перемирие, однако при этом без единого выстрела продолжают возвращать под свой контроль территорию в "серой зоне", пока террористы расслабились и потеряли бдительность.

Об этом в своем блоге на OBOZREVATEL рассказал бывший военный разведчик, волонтер "Повернись живим" Андрей Рымарук.

"Силы ООС времени зря тоже не теряют и, пользуясь расслабленностью врага, продолжают занимать стратегически важные для нас места в серой зоне. Чего стоит длительная разведка, с дальнейшим входом наших сил в населенный пункт Золотое-4. Еще несколько километров без единого выстрела перешли под контроль ВСУ, что позволило выровнять линию обороны с недавно освобожденным селом Екатериновка и стать еще ближе к оккупированному Первомайску", - пишет он.

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По его словам, украинские защитники продолжают качественно делать свою работу.

"За минувший месяц удалось уничтожить почти сотню боевиков, 23 единицы техники. Радостный, но болезненный факт, когда осознаешь, что за этот результат отдали свою жизнь 16 патриотов Украины", - подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июне Украина лишилась более 20 воинов в результате агрессии России на Донбассе.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на Обозревателе.

Темы
Российско-украинский конфликтНовости Донецка и Донецкой областиНовости Луганска и Луганской области
Место
Украина
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Русский Солдат
Русский Солдат
При наступательных действиях потери обычно 1 к 3. А хохлы ведь постоянно пытаются перейти в наступление. Так что потери карателей не менее 300 аватаров. Понятно, что киевский режим постоянно занижает потери, чтобы не платить выплаты семьям погибших, объявляют их дезертирами и без вести пропавшими.
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