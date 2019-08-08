"Уничтожил крышу за 10 минут": на Ривненщине пронесся мощный смерч

В среду вечером, 7 августа, в городе Здолбунов Ривненской области, мощный смерч сорвал шифер с крыш зданий. Больше всего пострадал местный дом-интернат. Там уже в четверг, 8 июля, из-за отсутствия кровли ливень начала затапливать помещения.

Как сообщил сайт "UA:Рівне", непогода повредила все три жилых корпуса интерната (чтобы посмотреть видео и фото, доскролльте до конца страницы).

Заведение попросило власть срочно найти деньги на ремонт, оценивая убытки в полмиллиона гривен.

Крыша дома UA:Рівне

Заместитель директора дома-интерната Андрей Спиридонов рассказал, что, кроме уничтоженной кровли, на территории заведения смерч выкорчевал с корнем деревья.

"Около 22 часов вечера буквально за 10 минут пронесся смерч", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

На Одессу 3 августа вместе с мощными ливнями обрушились два смерча, в связи с чем спасатели объявили второй оранжевый уровень опасности.

На популярном среди украинском курорте Кирилловка в Запорожской области 4 августа прошел сильный шторм. Непогода заставила многих туристов преждевременно закончить свой отпуск и оставить морское побережье.

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