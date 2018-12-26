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''Уничтожены!'' ВСУ сообщили хорошие новости с Донбасса

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Один террорист "Л/ДНР" был уничтожен, еще двое получили ранения в результате боевых действий на Донбассе 25 декабря.

Всего во вторник российские оккупационные войска 5 раз нарушили режим прекращения огня. При этом зафиксировано 2 случая применения вооружения, запрещенного Минскими соглашениями. Об этом сообщили в пресс-центре штаба Операции Объединенных сил на Facebook.

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В то же время стало известно о ранении украинского воина в зоне проведения ООС.

"Враг совершил обстрел из минометов калибра 120 и 82 мм позиций Объединенных сил в районе населенного пункта Крымское на Луганском направлении, а в районе поселка Золотое-4 на Попаснянском направлении — из минометов калибра 82 мм", — говорится в сообщении.

Опорные пункты украинских войск были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе поселков Новотошковское, Станица Луганская — на луганском направлении и в районе города Авдеевка на донецком направлении.

''Уничтожены!'' ВСУ сообщили хорошие новости с Донбасса

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "разведка" самопровозглашенной "Донецкой народной республики" якобы установила прибытие на подконтрольную Киеву территорию в районе Красногоровки (западнее Донецка) железнодорожного состава с токсичным веществом. Из-за данной информации в рядах террористов началась настоящая паника.

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
Новости ДНРтеррористы "ДНР"
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