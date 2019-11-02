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2 ноября • обновлено в 17:53
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"Уничтожены две машины с россиянами": у Путина пошли на подлость с разведением войск на Донбассе

3.3т Читать материал на украинском

Разведение войск на Донбассе возле поселков Петровское и Богдановка вновь оказалось на грани срыва.

Об этом в Facebook сообщил журналист и военный эксперт Юрий Бутусов, напомнив, что Богдановка находится под украинским контролем подразделений 128-й горно-штурмовой бригады, а Петровское – под контролем российских оккупационных войск.

"По плану разведения, также как и в 2016 году, наши подразделения должны отступить примерно на 1 километр назад, к окраине Богдановки. Однако режим прекращения огня нарушается противником каждый день. На участке разведения работают российские снайперы и пулеметчики, перестрелки идут каждый день", – информирует Бутусов.

По его словам, серьезное обострение в этом районе произошло 31 октября, когда у "российского опорного пункта близ Белой Каменки были уничтожены две машины с российскими военными". Террористы заявили, что к тому причастны украинские военные.

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"Однако в соцсетях сами российские наемники пишут, что на самом деле оба подрыва произошли на минах, причем не исключено – на своем же минном поле. В результате 2 наемника уничтожены, 3 ранены, также сгорели обе машины. Поскольку российское командование запретило публикацию любых данных о потерях и официальные расследования недоступны, вполне вероятно, что сами российские военные совершили вооруженную провокацию, чтобы обвинить украинцев", – заявил журналист.

"Командование 1-го армейского корпуса ВС РФ на Донбассе целенаправленно срывает график разведения войск. Оккупанты продолжают вести себя как хозяева на украинской земле и продолжают вооруженные провокации", – добавил Бутусов.

разведение войск на Донбассе

разведение войск на Донбассе

Цензор.нет

Как сообщал OBOZREVATEL, после разведения войск возле Станицы Луганской и Золотого аналогичная процедура должна произойти в районе населенного пункта Петровское. Однако после обстрела со стороны террористов "ДНР" украинская сторона выступила с жестким заявлением.

Изначально в Петровском разведение должно было стартовать 4 ноября.

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Темы
Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе Российско-украинский конфликт
Персона
Юрий Бутусов
Место
Украина
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Андрущенко Владимир
Андрущенко Владимир
Это полный пипец!!!! Новости из параллельной реальности!!!!!!
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Кто нибудь скажите мне что за мифический 1-й армейский корпус ВС РФ? Он есть в структуре российской армии?
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