Главная Новости
1 октября • обновлено в 13:14
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

"Уничтожено или расхищено": в сети жестко высмеяли плакат террористов "ДНР"

1.6т Читать материал на украинском

В сети жестко высмеяли плакат с надписью "С возрождения музея к возрождению Донбасс Арены", размещенный на территории оккупированного террористами "ДНР" Донецка. Пользователи указали на сокрушительное влияние "русского мира".

Украинский журналист и блогер Денис Казанский написал на своей странице в Twitter, что для наемников характерно "возрождать то, что раньше прекрасно работало".

"Вот такой ситилайт в Донецке. "С возрождения музея к возрождению Донбасс Арены". А что же случилось с музеем и Донбасс Ареной? Вроде были в целости, зачем же их возрождать? Ах, да, с ними случилось "ДНР". "ДНР" – это когда приходится возрождать то, что раньше прекрасно работало", – отметил Казанский.

Плакат на территории оккупированного Донецка

Плакат на территории оккупированного Донецка

Twitter Дениса Казанского

Пользователи начали активно комментировать пост и поддержали автора.

Новости
"Все по русским методичкам": сеть высмеяла пропаганду "ДНР" об Украине

"У вас еще все работает и функционирует? Тогда "русский мир" идет к вам", "Там же, наверняка, в чаше (Часть стадиона. – Ред.) все либо просто уничтожено, либо расхищено, как мебель в "приоконных помещениях" (в тех, что можно увидеть через стеклянные стены)", – подчеркнули они.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Место
Украина Донецк
Теги
ДНР Донбасс Арена
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
1
6
Смешно
0
Интересно
2
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
"... для наемников характерно "возрождать то, что раньше прекрасно работало". Киев не бомбили, а рухнувшие мосты приходится "возрождать", которые раньше прекрасно содержались и работали.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel