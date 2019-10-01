"Уничтожено или расхищено": в сети жестко высмеяли плакат террористов "ДНР"

В сети жестко высмеяли плакат с надписью "С возрождения музея к возрождению Донбасс Арены", размещенный на территории оккупированного террористами "ДНР" Донецка. Пользователи указали на сокрушительное влияние "русского мира".

Украинский журналист и блогер Денис Казанский написал на своей странице в Twitter, что для наемников характерно "возрождать то, что раньше прекрасно работало".

"Вот такой ситилайт в Донецке. "С возрождения музея к возрождению Донбасс Арены". А что же случилось с музеем и Донбасс Ареной? Вроде были в целости, зачем же их возрождать? Ах, да, с ними случилось "ДНР". "ДНР" – это когда приходится возрождать то, что раньше прекрасно работало", – отметил Казанский.

Плакат на территории оккупированного Донецка Twitter Дениса Казанского

Пользователи начали активно комментировать пост и поддержали автора.

"У вас еще все работает и функционирует? Тогда "русский мир" идет к вам", "Там же, наверняка, в чаше (Часть стадиона. – Ред.) все либо просто уничтожено, либо расхищено, как мебель в "приоконных помещениях" (в тех, что можно увидеть через стеклянные стены)", – подчеркнули они.

Вот такой ситилайт в Донецке. "С возрождения музея к возрождению Донбасс арены". А что же случилось с музеем и Донбасс ареной? Вроде были в целости, зачем же их возрождать?



Ах да, с ними случилось ДНР. ДНР - это когда приходится возрождать то, что раньше прекрасно работало pic.twitter.com/GnHHdUw7rb — Денис Казанський (@den_kazansky) 1 октября 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Житель Донецка Евгений Цейтлин, который уехал два года назад в Москву после начала войны на Донбассе, вернулся в город и поделился впечатлениями. По его словам, за последние два года оккупированный Донецк заметно обнищал и деградировал.

Украинский журналист Роман Цимбалюк заявил, что Российская Федерация распилила заводы, фабрики и остановила металлургические комбинаты на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Также в сети появились свежие фото оккупированного российскими наемниками Донецка. Город находился в упадке, а за порядком никто не следил – он выглядел заброшенным.

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