Главная Новости
31 января • обновлено в 10:31
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Уничтожение солдат Путина в Сирии попало на видео

2.8т
Читать материал на украинском

В сети показали видео уничтожения российских военных в Сирии, которых якобы там нет.

Кадры были опубликованы в Telegram-канале офицера ВСУ Анатолия Штефана. На записи видно, как несколько человек попадают под удар противника. (Чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца экрана)

Новости
Террористы на Донбассе устроили утренний обстрел: ранен боец ВСУ

"Момент приобретения ихтамнетамы русскими билетов на концерт Кабзона в Сирии", – сиронизировал украинский воин.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появилось видео одного из телеканалов террористов "Л/ДНР", на котором запечатлены путинские наемники из республики РФ Саха (Якутии), воюющие на Донбассе.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Конфликт в Сирии" на OBOZREVATEL.

Автор
Екатерина Луговская
Тема
Конфликт в Сирии
Место
Сирия
Поделиться в Facebook
8
Комментарии
3
7
Смешно
13
Интересно
3
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Levitsky Valery
Levitsky Valery
Хорошо!!! Вот только жаль что маловато у блюдков оказалось в зоне поражения.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Tarasov Yaroslav
Tarasov Yaroslav
Видео мутное нихера не видно, но Толик Геббельс не сомневается - руccкие. Настоящий украиньский эксперд.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2
hunt andres
hunt andres
Фейк от дырявого. Абосс, а кто сказал, что российских военных в Сирии нет? С бодуна вирши ваяете?
Показать комментарий полностью
Ответить
2
2

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги