Уничтожение солдат Путина в Сирии попало на видео

В сети показали видео уничтожения российских военных в Сирии, которых якобы там нет.

Кадры были опубликованы в Telegram-канале офицера ВСУ Анатолия Штефана. На записи видно, как несколько человек попадают под удар противника. (Чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца экрана)

"Момент приобретения ихтамнетамы русскими билетов на концерт Кабзона в Сирии", – сиронизировал украинский воин.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появилось видео одного из телеканалов террористов "Л/ДНР", на котором запечатлены путинские наемники из республики РФ Саха (Якутии), воюющие на Донбассе.

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