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Уничтожение наемников "Вагнера": в сети показали еще одного убитого боевика

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В сети появилось фото одного из наемников российской частной военной компании "Вагнер", убитого в Сирии в результате удара авиации коалиции США.

Снимок распространил блогер Necro Mancer в Twitter, рассказав, что погибшего звали Дорджи Манджиев и он имел звание старшого лейтенанта.

Боевик умер в районе Дэйр-эз-Зора 7 или 8 февраля, а похоронен был 17 марта. Также отмечается, что наемник был родом из Республики Калмыкия.

При этом, как пишет блогер, неизвестно, воевал ли вагнеровец на Донбассе.

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Как ранее сообщал "Обозреватель", наемники "Вагнера" получили новое задание.

Место
Сирия
Объект
ЧВК Вагнер
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