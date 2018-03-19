Уничтожение наемников "Вагнера": в сети показали еще одного убитого боевика

В сети появилось фото одного из наемников российской частной военной компании "Вагнер", убитого в Сирии в результате удара авиации коалиции США.

Снимок распространил блогер Necro Mancer в Twitter, рассказав, что погибшего звали Дорджи Манджиев и он имел звание старшого лейтенанта.

Боевик умер в районе Дэйр-эз-Зора 7 или 8 февраля, а похоронен был 17 марта. Также отмечается, что наемник был родом из Республики Калмыкия.

При этом, как пишет блогер, неизвестно, воевал ли вагнеровец на Донбассе.

Как ранее сообщал "Обозреватель", наемники "Вагнера" получили новое задание.