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"Уничтожают героя": у Рубана в суде появился нардеп-покровитель

2.8тЧитать новость на украинском

Внефракционный народный депутат Украины Надежда Савченко заявила о своей готовности взять на поруки главу организации "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которого подозревают в подготовке покушения на президента Петра Порошенко.

Парламентарий даже подала соответствующее ходатайство в суд, поскольку считает все обвинения в адрес Рубана голословными. Свою позицию она изложила на личной странице в Facebook.

"Это человек, который больше всего хотел мира в Украине! Это офицер, который защищал Украину и в своей жизни помог многим людям. Во время работы волонтерской организации "Офицерский корпус", во времена войны со страной-агрессором, Российской Федерацией, совместной работой со Службой безопасности было освобождено из плена более 800 человек", — написала она.

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Кроме того, Савченко назвала Рубана героем, которого пытаются уничтожить.

Надежда Савченко

Ходатайство Савченко о взятии Рубана на поруки

Facebook Надежды Савченко

Ходатайство Савченко о взятии Рубана на поруки

Facebook Надежды Савченко

Как сообщал "Обозреватель", 8 марта СБУ на Донбассе задержала Рубана с арсеналом различного вооружения. 20 марта в Апелляционном суде Киева назначили заседание, на котором рассматривают апелляцию на его арест.

Персоны
Владимир РубанНадежда Савченко
Место
Украина
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