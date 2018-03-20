"Уничтожают героя": у Рубана в суде появился нардеп-покровитель

Внефракционный народный депутат Украины Надежда Савченко заявила о своей готовности взять на поруки главу организации "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которого подозревают в подготовке покушения на президента Петра Порошенко.

Парламентарий даже подала соответствующее ходатайство в суд, поскольку считает все обвинения в адрес Рубана голословными. Свою позицию она изложила на личной странице в Facebook.

"Это человек, который больше всего хотел мира в Украине! Это офицер, который защищал Украину и в своей жизни помог многим людям. Во время работы волонтерской организации "Офицерский корпус", во времена войны со страной-агрессором, Российской Федерацией, совместной работой со Службой безопасности было освобождено из плена более 800 человек", — написала она.

Кроме того, Савченко назвала Рубана героем, которого пытаются уничтожить.

Ходатайство Савченко о взятии Рубана на поруки Facebook Надежды Савченко

Ходатайство Савченко о взятии Рубана на поруки Facebook Надежды Савченко

Как сообщал "Обозреватель", 8 марта СБУ на Донбассе задержала Рубана с арсеналом различного вооружения. 20 марта в Апелляционном суде Киева назначили заседание, на котором рассматривают апелляцию на его арест.