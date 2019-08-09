"Уничтожат документы "украинского периода": Россия опять устроила в Крыму подлость

В Ялтинском архиве (аннексированный Россией Крым) решили списать и уничтожить документы "украинского периода".

Об этом написали на сайте подконтрольной РФ городской администрации Ялты.

Как объяснила начальник управления по архивным делам Валентина Жердева, речь идет о бумагах, находящихся на временном хранении и касающихся деятельности ликвидированных 7 поселковых советов и города Алупка по 2014-й год включительно.

Крым

По ее словам, перед списанием и уничтожением, по каждому документу должен быть составлен акт изъятия в соответствии с требованиями действующих законов Российской Федерации и Республики Крым об архивном деле.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Крыму произошел новый масштабный блэкаут: жители Евпатории сообщили об отключении электричества.

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