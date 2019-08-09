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"Уничтожат документы "украинского периода": Россия опять устроила в Крыму подлость

2.1т Читать материал на украинском

В Ялтинском архиве (аннексированный Россией Крым) решили списать и уничтожить документы "украинского периода".

Об этом написали на сайте подконтрольной РФ городской администрации Ялты.

Как объяснила начальник управления по архивным делам Валентина Жердева, речь идет о бумагах, находящихся на временном хранении и касающихся деятельности ликвидированных 7 поселковых советов и города Алупка по 2014-й год включительно.

Крым

Крым

Новости
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По ее словам, перед списанием и уничтожением, по каждому документу должен быть составлен акт изъятия в соответствии с требованиями действующих законов Российской Федерации и Республики Крым об архивном деле.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Крыму произошел новый масштабный блэкаут: жители Евпатории сообщили об отключении электричества.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Теги
Россия Крым
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Ржунимагу Феофан
Ржунимагу Феофан
И у Киева разрешение не спросили? Вот же подлецы. Обоз, а почему "подлость", а не "мерзость"? Дарю, пользуйтесь.
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филипп филипыч
филипп филипыч
история уходит на свалку истории
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Питон Каа
Питон Каа
Вот подлость, так подлость, стирают память об украинском периоде истории (чуть не написал развития) Крыма. Не волнуйтесь, украинцы, крымчане вас еще долго помнить будут, и поминать тихим незлобивым словом...
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Питон Каа
Питон Каа
филипп филипыч, уже давно не приходят, с полгода как, а раньше приходили.
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филипп филипыч
филипп филипыч
Питон Каа, почему у меня на почту не всегда письма приходят что мне кто то ответил? у тебя так же?
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