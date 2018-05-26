"Умышленное убийство": Стерненко спрогнозировал решение суда

Бывший лидер одесской организации "Правого сектора", активист Сергей Стерненко рассказал подробности своего ранения и ход уголовного производства по данному факту.

"Менее чем за 4 месяца на меня совершили три покушения. После первых двух я обращался в полицию, просил принять меры безопасности. В первый раз мне отказали, отметив, не видят угрозы жизни и здоровью. На второе ходатайство мне не ответили", - написал он в своем Facebook.

Активист рассказал, что ему сделали сложную операцию на левой руке, зашивали артерию, вену и сухожилия. Также у него есть повреждения головы.

Стерненко отметил, что ему ничего неизвестно о задержании подозреваемого, о котором говорят представители полиции. А по факту нападения 24 мая открыто три уголовных производства.

"Это "покушение на убийство", и тут я пострадавший. Еще "умышленное причинение повреждения средней тяжести" и "умышленное убийство", и в последнем я уже выступаю в роли потенциального подозреваемого. То есть, скорее всего, меня закроют в СИЗО", - прогнозирует он.

Стерненко подчеркнул, что его оборонительные действия были совершены непосредственно в момент нападения, а не после него. За одним нападавшим он побежал, не зная, что тот ранен и "как только увидел его телесные повреждения - вызвал "скорую".

Активист также уверен, что нападения не прекратятся до тех пор, пока преступники будут на свободе.

"При прямой угрозе моей жизни я выбрал единственный приемлемый вариант - не умирать. И это, пожалуй, самая большая моя "вина". На месте покойного должен был оказаться я. Перед хейтерами извиняюсь, что не умер", - добавил он.

Стерненко также попросил о правовой помощи и призвал народных депутатов обратить внимание на эту ситуацию.

Как сообщал OBOZREVATEL, двое мужчин напали на Стерненко поздно вечером 24 мая. Он оборонялся и нанес одному из них удар ножом в живот. В результате, мужчина умер. Полиция задержала второго подозреваемого.

Журналист и волонтер Родион Шовкошитний рассказал, кто может стоять за нападением на Стерненко.