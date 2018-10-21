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''Умный был, суч*нок!'' Журналисты показали место тренировок керченского стрелка

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Журналисты нашли базу, где тренировался перед убийствами подозреваемый в теракте в Керченском политехническом колледже Владислав Росляков.

Как сообщает Life, парень собирал самодельные бомбы и стрелял в заброшенном здании. Накануне трагедии он отнес туда вещи, ноутбук, телефон, записи и сжег их. А местные жители слышали в этот день взрывы (также опубликовано видео, чтобы посмотреть, проскрольте до конца страницы).

Корреспондент Алексей Гладких рассказал, что обнаружил во дворе разрушенную постройку. Первым, что бросилось на глаза – полуразбитая бутылка, стоящая на камне. Их обычно используют в качестве мишени.

''Умный был, суч*нок!'' Журналисты показали место тренировок керченского стрелка

Life

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В очаге костра лежали сожженные бумаги, от которых сохранилось три обрывка. В частности, это оказалась тетрадь по алгебре. Во втором очаге лежал обгоревший ноутбук, шлейф от телефона. На место приехал следователь, подтвердив, что дома у Рослякова не нашли ни ноутбука, ни телефона. В углу помещения также были остатки от самодельной бомбы, банка с маслом для оружия и остатки изоленты.

''Умный был, суч*нок!'' Журналисты показали место тренировок керченского стрелка

Life

"Умный был, суч*нок. Версию о кураторе сейчас проверяем, не просто же так он сжег ноутбук и все выбросил. Очень умный был", — заявил один из оперативников.

''Умный был, суч*нок!'' Журналисты показали место тренировок керченского стрелка

Life

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что Росляков долго готовился к бойни в колледже. Он своровал у матери деньги, а тренировался стрелять возле заброшенного завода и в специальном центре. Более того, парень накануне трагедии подходил подготовку в Симферополе.

Читайте все новости по теме "Взрыв в Керчи" на OBOZREVATEL.

Тема
Взрыв в Керчи
Место
Украина
Объект
расследование
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Ohremenko Andrey
Ohremenko Andrey
руцкий мирок пришел...гитлерюгенд и юнармия-это одно и тоже!
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Маленький Иппу Лохлов
Маленький Иппу Лохлов
Ohremenko Andrey, мразь, а что бы ты сказал, если бы сегодня Керчь была украинской? Росляков все равно остался бы Росляковым, пришел бы и убил. А ты мразь про твой любимый гитлерюгенд. Надеюсь что когда русский мир придет за тобой твой жир будет кипеть под руинами твоей поганой норы
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Мосин Клим
Мосин Клим
конечно теперь начали впаривать этот бред. ведь народ начал задумыватся что это за спецназовец такой этот росляков？
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Мир Миру
Мир Миру
Не соглашусь с оперативником, назвавшего парня "очень умным". В чем его ум-то? Учился в колледже на "тройки", друзей не нажил, да и пожить не успел, мира не видел. Убился в возрасте 18 лет и ради чего?
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