В Украине зверски убили сына экс-нардепа: все подробности

Старшего сына экс-нардепа Александра Ржавского Дмитрия убили после продолжительных угроз.

О жутком преступлении сообщил сам Ржавский в Facebook, рассказав подробности произошедшего.

"Наш старший сын погиб. Его убили страшным варварским способом. Он, умирал днем в луже крови на бетонном полу своего производственного склада наедине со своим убийцей. Он сам его привёз туда, как он думал, для разговора, надеясь, что своя территория будет какой-то гарантией, что высказанные угрозы только слова", - сообщил экс-депутат.

Ржавский рассказал, как провожал сына в аэропорт после совместной поездки. Тогда он обнял его в последний раз.

"Мы обнялись на прощанье. Целуя его в щеку, я ощутил влагу. Конечно, это был дождь, но ощущение оказалось пророческим. После его отъезда, мы еще много и часто говорили по телефону, но это было наше последнее объятие. Вернувшись из поездки, я уже через несколько дней уехал снова, но с Димой не увиделся, решая накопившиеся за время отъезда дела. Я знал от него о его проблеме и поступавших ему угрозах, но даже не мог представить, насколько это серьезно", - подчеркнул бывший депутат.

Тело Дмитрия с перерезанными венами и горлом нашли на территории базы, которую арендует его фирма "Блиц-инвест" на улице Бориспольская. Рядом лежал сломанный канцелярский нож.

Дмитрий Ржавский

По словам пресс-офицера Дарницкого районного управления полиции Инны Гамалий, правоохранители рассматривают самоубийство, как одну из версий. Тело передали на экспертизу. По предварительным данным, в момент смерти возле сына Ржавского никого не было.

Знакомая покойного также рассказала, что за несколько недель до трагедии Дмитрий был в подавленном состоянии.

"Мы все в шоке от такой новости. Виделись с Димой пару недель назад. Тогда еще обратила внимание на его ужасное состояние. Обычно Димка был жизнерадостным человеком, но в последнее время казался каким-то подавленным. Спрашивала у него о причинах, но он только сказал, что у него какие-то проблемы. Докапываться я не стала, а вот теперь думаю - не зря ли", — поведала она.

Женщина не верит, что он мог наложить на себя руки. Она добавила, что сын Ржавского очень любил своих близких.

Александр Ржавский - депутат Верховной рады Украины III созыва. Председатель Всеукраинского политического объединения "Єдина родина", президент Всеукраинского благотворительного фонда "Єдність". С 1997 по 2003 год — вице-президент Национальной федерации фехтования Украины.

31 октября 2004 г. участвовал в первом туре президентских выборов.

Стоит отметить, что фирма покойного "Блиц Инвест" продвигает с 2007 года на украинский рынок бесшовные гидроизоляционные покрытия, которые сейчас хорошо известны как жидкая резина. Компания была одной из первых в стране в этой отрасли.

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