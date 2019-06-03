"Умереть в России": в Крыму пожаловались на беспредел оккупантов в больницах

Жители временно оккупированного Севастополя (АР Крым) жалуются на отсутствие в больницах города лекарств для инсулинозависимых людей с сахарным диабетом.

Кроме того, люди возмущаются из-за халатного отношения к ним работников. Пьяные медики буквально отправляют домой умирать людей в тяжелом состоянии. Скриншот такого крика души опубликовали на странице RoksolanaToday&Крым25% в Twitter.

Больница в Крыму "Антикор"

"Моя соседка кричала помочь забрать ее мужа из 1-ой городской больницы, иначе он умрет без инсулина. Ее мужа забрала скорая помощь с дачи в диабетической коме, и у них не было инсулина. Его повезли в 1-ую горбольницу, но и там инсулина не оказалось. Врач позвонил жене и предложил забрать мужа из больницы. Сосед поехал забирать, а там пьяный врач выдал им человека при смерти и снял с себя ответственность. Сосед у врача спросил — а если человек умрет по дороге домой? Ответ был: "Ну, что ж…" — жалуется одна из местных жительниц.

В комментариях под постом пользователи отметили, что этот рассказ отражает всю суть жизни Крыма в оккупации и молчаливого согласия на это тех, кто поддержал аннексию.

"Севастополь. Федеральная программа "Умереть в России" особенно успешно в Крыму и Севастополе реализуется среди диабетиков", "Допущением "может быть, я не имею права критиковать работу врачей", крымчанин со всей очевидностью сам ответил на вопрос "тварь я дрожащая или право имею?", "Все для вас, все, как вы хотели", — пишут пользователи.

Севастополь

Федеральная программа "Умереть в России" особенно успешно в Крыму и Севастополе реализуется среди диабетиков

Вот,например,почитайте,как это происходит pic.twitter.com/DdlYQTeGUC — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 2 июня 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, единственная государственная больница в городе Щелкино, которая находится на востоке оккупированного Россией Крыма, находится в катастрофическом состоянии. Она практически разрушена: с трещинами на стенах, черным грибком и фанерой вместо стекла. Местных жителей пугает не только состояние больницы, но и отсутствие в ней квалифицированных специалистов.

Подобная ситуация сложилась и в Керчи. Там люди жалуются на "убитые" больницы и детсады, а также на то, что медицина оказалась на грани, поскольку нет главных специалистов.

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