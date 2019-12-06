Умер жестоко избитый в Бахмуте волонтер

Волонтер Артем Мирошниченко из Бахмута, которого жестоко избили 29 ноября, сегодня умер.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил брат погибшего, Сергей Мирошниченко.

"Прошу прекратить помощь. Артем умер", – написал Сергей.

Артему Мирошниченко было 36 лет. Он и его семья помогали Вооруженным силам Украины с первых дней войны. Не раз также принимали у себя беженцев с оккупированных территорий, в частности, после событий в Дебальцево зимой 2015-го.

29 февраля на Артема Мирошниченко напали на улице Горького в Бахмуте – недалеко от почтового отделения. Два нетрезвых подростка, 16 и 17 лет, догнали его и начали избивать. Бил младший. Второй наблюдал.

Когда нападавшие оттаскивали Артема в сторону, он получил тяжелую травму головы.

Волонтер пережил несколько сложных операций, находился в коме.

Артем Мирошниченко

Родные и друзья Артема Мирошниченко убеждены причиной нападения была его активная проукраинская позиция.

Через три дня после нападения полиция установила личности нападавших. 16-летний студент, который бил волонтера, был оставлен под домашним арестом.

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