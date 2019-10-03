Умер в больнице: на Кировоградщине полицейский сбил велосипедиста

В городе Александрия Кировоградской области в среду вечером, 2 октября, полицейский за рулем автомобиля "Мерседес" сбил велосипедиста.

В результате ДТП местный житель получил серьезные травмы. Мужчину доставили в медучреждение, где он умер, написала пресс-служба полиции Кировоградской области.

Авария произошла около 21:30. На месте правоохранители установили, что за рулем транспортного средства находился работник полиции.

На Кировоградщине полицейский сбил велосипедиста

По данному факту начали уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. В его рамках продолжаются все необходимые следственные действия, в частности исследования о наличии содержания алкоголя в крови водителя. С места происшествия изъяли вещественные доказательства и транспортное средство.

Назначено служебное расследование. О событии также уведомили ГБР.

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