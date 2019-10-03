Умер в больнице: на Кировоградщине полицейский сбил велосипедиста

В городе Александрия Кировоградской области в среду вечером, 2 октября, полицейский за рулем автомобиля "Мерседес" сбил велосипедиста.
В результате ДТП местный житель получил серьезные травмы. Мужчину доставили в медучреждение, где он умер, написала пресс-служба полиции Кировоградской области.
Авария произошла около 21:30. На месте правоохранители установили, что за рулем транспортного средства находился работник полиции.
На Кировоградщине полицейский сбил велосипедиста
По данному факту начали уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. В его рамках продолжаются все необходимые следственные действия, в частности исследования о наличии содержания алкоголя в крови водителя. С места происшествия изъяли вещественные доказательства и транспортное средство.
Назначено служебное расследование. О событии также уведомили ГБР.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Броварах Киевской области 26 сентября работник полиции охраны въехал в остановку общественного транспорта, в результате чего погибла женщина, еще два человека получили травмы.
После смертельной аварии руководство полиции охраны Киевщины отстранили от выполнения служебных обязанностей.
Полицейский, который в авто влетел в остановку общественного транспорта, находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. В сеть попало видео момента столкновения.
Мужчину уволили из органов МВД. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.
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