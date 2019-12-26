Умер после дежурства: стало известно о трагической смерти бойца ВСУ

В Шепетовке, Хмельницкая область в военной части умер военнослужащий ВСУ Александр Чуловский.

Об этом в Facebook сообщил сотрудник Департамента по надзору за соблюдением законов в уголовном процессе и координации правоохранительной деятельности Генпрокуратуры Украины Сергей Сердюк.

Он отметил, что военнослужащий скончался 20 декабря от сердечного приступа во сне, после возвращения из ночного дежурства. По словам Сердюка, Чуловский вероятно служил в в/ч А3730.

"Участник АТО, Чуловский Александр, 1991 г.р., уроженец села Дружелюбивка (Калиновский район), Винницкая область. Был призван на срочную службу, после чего подписал контракт. Похоронили Чуловского в его родной Дружелюбовке", – отмечено в сообщении.

Александр Чуловский Facebook Сергей Сердюк

Как сообщал OBOZREVATEL, во время обстрела российскими террористами 22 декабря в зоне ООС погиб воин ВСУ из 93-й бригады Холодного Яра Герман Соловьев.

Также в зоне проведения ООС на Донбассе 14 декабря во время вражеского артиллерийского обстрела погиб боец Нацгвардии Сергей Михальчук.

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