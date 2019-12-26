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26 декабря • обновлено в 09:27
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Умер после дежурства: стало известно о трагической смерти бойца ВСУ

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В Шепетовке, Хмельницкая область в военной части умер военнослужащий ВСУ Александр Чуловский.

Об этом в Facebook сообщил сотрудник Департамента по надзору за соблюдением законов в уголовном процессе и координации правоохранительной деятельности Генпрокуратуры Украины Сергей Сердюк.

Он отметил, что военнослужащий скончался 20 декабря от сердечного приступа во сне, после возвращения из ночного дежурства. По словам Сердюка, Чуловский вероятно служил в в/ч А3730.

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"Участник АТО, Чуловский Александр, 1991 г.р., уроженец села Дружелюбивка (Калиновский район), Винницкая область. Был призван на срочную службу, после чего подписал контракт. Похоронили Чуловского в его родной Дружелюбовке", – отмечено в сообщении.

Александр Чуловский

Александр Чуловский

Facebook Сергей Сердюк

Как сообщал OBOZREVATEL, во время обстрела российскими террористами 22 декабря в зоне ООС погиб воин ВСУ из 93-й бригады Холодного Яра Герман Соловьев.

Также в зоне проведения ООС на Донбассе 14 декабря во время вражеского артиллерийского обстрела погиб боец Нацгвардии Сергей Михальчук.

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Автор
Тимур Григоренко
Место
Украина
Теги
боец АТО АТО Вооруженные силы Украины
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Хо Хол
Хо Хол
Нажрался до поросячьего визга, обоccaлся, уснул и словил кондратий от метанола в стеклоомывайке.
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
почему трагическая смерть? в чем трагизм? видать просто время пришло... Господь знает кого и когда призывать...
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фил филька
фил филька
убивать людей это достаточно нервная работенка. пошел бы трактористом в своей деревеньке до сих пор бы работал. а вечером к семье счастливый возвращался. но нет. выбрал паренек другой путь как прожить свою жизнь. и как оказалось короткий путь. воинствующее меньшинство, зачем это вам?
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