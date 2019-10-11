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11 октября • обновлено в 17:07
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За жизнь боролись трое суток: в Днепре умер раненый террористами воин ВСУ

2.3т Читать материал на украинском

В пятницу, 11 октября, в больнице Днепра скончался воин Вооруженных сил Украины Вячеслав Кубрак. Он получил тяжелые ранения на Донбассе 8 октября.

Как сообщается на странице 36 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билынского в Facebook, медики боролись за жизнь Героя три дня, но оказались бессильны (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Вячеслав Кубрак

Вячеслав Кубрак

Facebook Назара Приходько

В 2017 году "Военное телевидение Украины" снимало сюжет о Кубраке

В 2017 году "Военное телевидение Украины" снимало сюжет о Кубраке

Скриншот видео

"Не стало воина, нашего побратима... В результате получения минно-взрывного ранения 8 октября, во время выполнения боевой задачи в Операции Объединенных сил, в Днепровской областной клинической больнице имени Мечникова умер прапорщик Кубрак Вячеслав Анатольевич – командир инженерно-саперного взвода. Трое суток врачи боролись за его жизнь, однако смерть оказалась сильнее. Покойся с Богом, брат-морпех", – говорится в сообщении.

Командование и весь личный состав морских пехотинцев выразили искренние соболезнования родным погибшего и пообещали отомстить оккупантам за его смерть.

Согласно информации на личной странице Героя, он только успел обзавестись семьей в июле 2019 года.

За жизнь боролись трое суток: в Днепре умер раненый террористами воин ВСУ

Известно, что 4 июня 2015 года Вячеслав Кубрак одним из первых бойцов украинской армии был удостоен звания "Народный Герой Украины" и награжден первой негосударственной наградой – орденом "Народный Герой Украины".

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Примечательно, что в 2017 году "Военное телевидение Украины" снимало о погибшем воине сюжет. Он показывал, как украинские саперы работают на линии фронта.

Новость о смерти защитника Украины шокировала волонтерское и патриотическое сообщество. Ее представители выразили сожаление по поводу трагедии.

За жизнь боролись трое суток: в Днепре умер раненый террористами воин ВСУ

Вячеслав Кубрак был Народным Героем Украины

Вячеслав Кубрак был Народным Героем Украины

veterano.com.ua

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Темы
Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе Российско-украинский конфликт
Место
Украина Днепр
Тег
Вооруженные силы Украины
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филипп филипыч
филипп филипыч
и главное ни одного упоротого желающего войны здесь нет. они что думают война это кино?
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Юсупов Станислав
Юсупов Станислав
Когда все побратимы будут уничтожены, у Украины появится шанс начать развиваться.
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Коленваленко Лесь
Коленваленко Лесь
Зато в речной пехоте потерь нет!
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