Умер один из курсантов, выживших в катастрофе самолета АН-26

Мирослав Семенюк Расследования 11:15, 26.09.2020 Обновлено: 11:37, 26.09.2020

Один из курсантов, выживших в авиакатастрофе АН-26 возле Чугуева, умер в реанимации больницы Харькова.

Как сообщается на официальном сайте ГСЧС Украины, по состоянию на 10:50 умер пострадавший, который находился в больнице в крайне тяжелом состоянии.

Всего погибли 23 человека, один пострадал, поиски еще трех человек продолжаются.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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