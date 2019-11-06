Умер на месте: в Одессе на стадионе произошло смертельное ЧП со студентом

В Одессе на стадионе "Спартак" умер студент второго курса Южноукраинского национального университета имени Ушинского.

Как сообщает "Думская", парень из Туркменистана Сахетгелди Д. вместе с товарищами пошел играть в футбол.

"Предположительно, несчастье произошло, когда парень, стоя в воротах, решил размяться и повис на них. По всей видимости железная громадина была плохо закреплена, не выдержала веса студента и упала на него", - говорится в сообщении.

Стадион "Спартак" odessa.travel

"Там была очень серьезная травма позвоночника, в результате которой наш студент скончался на месте происшествия. Хороший был парень, очень интеллигентный, страшное горе", — сообщил ректор вуза Алексей Чебыкин.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Одесщине в городе Черноморск покончил жизнь самоубийством 11-классник. Парень спрыгнул с балкона 16-этажного дома.

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