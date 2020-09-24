Умер морпех ВСУ, раненный снайпером в июне

В военном госпитале 24 сентября умер 38-летний морской пехотинец ВСУ Константин Оверко. Он получил тяжелое снайперское ранение еще 20 июня.

О смерти Героя сообщили на странице волонтерского фонда "Повернись живим" в Facebook, напомнив, что воин нес службу в 503 отдельном батальоне морской пехоты.

Волонтеры отметили, что все это время врачи отчаянно боролись за молодого воина. Кроме того, каждый миг с ним рядом была мама. Сам мужчина также пытался воспользоваться каждым шансом прожить еще хотя бы один день, чтобы впоследствии стать на ноги.

"Если вы до сих пор думаете, что война далеко, то знайте – сегодня она пришла в Запорожье, откуда родом Константин Оверко. Враг у нас один. И из-за него мы сегодня снова оплакиваем воина. Сегодня война забрала Костю. Светлая память защитнику!" – написали в некрологе.

В пресс-службе 503 батальона морской пехоты, где служил Герой, выразили сочувствие в связи с его смертью и рассказали, что Оверко перенес более 30 сложных операций. По данным "Украинского милитарного портала", из-за ранения у воина развился желчный перитонит.

"Более трех месяцев Константин Оверко боролся за жизнь, перенес более 30 сложных операций. 20.06.2020 его тяжело ранил мокшанский снайпер. Сегодня ночью 24.09.2020 Костя умер в больнице. Барсуки приносят соболезнования близким погибшего! Брат, мы отомстим! R.I.P" – написали побратимы Героя.

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