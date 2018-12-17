Умер фотограф и ключевой свидетель по делу Евромайдана

Фотограф и ключевой свидетель дела о расстрелах на Евромайдане Дмитрий Фортунатов умер от инфаркта, так и не дождавшись решения суда.

Об этом сообщает Адвокатская совещательная группа на своей странице в Facebook. "Это очень печальная новость для всех. Напоминание, что время уходит. Дело, в котором Дмитрий Фортунатов был пострадавшим, до сих пор слушается в Шевченковском суде у судьи Трубникова. Обвиняемый там — действующий беркутовец Руслан Марчук", — говорится в сообщении.

Отмечается, что полгода назад Фортунатов дал показания по этому делу (касательно избиения студентов 30 ноября на Майдане), чем приблизил привлечение к ответственности преступников.

Дмитрий Фортунатов

Кроме того, важными доказательствами по делу являются отснятые им фотографии.

Как сообщал OBOZREVATEL, пять лет назад, в ночь на 30 ноября 2013 года, в Киеве жестоко разогнали студенческий Майдан под предлогом установки новогодней елки. Тогдашнее руководство МВД направило на мирных протестующих подразделения "Беркута", которые в 4 часа начали зверски избивать молодежь и старших людей, мирно сидевших на площади.