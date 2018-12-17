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Умер фотограф и ключевой свидетель по делу Евромайдана

3.3тЧитать материал на украинском

Фотограф и ключевой свидетель дела о расстрелах на Евромайдане Дмитрий Фортунатов умер от инфаркта, так и не дождавшись решения суда.

Об этом сообщает Адвокатская совещательная группа на своей странице в Facebook. "Это очень печальная новость для всех. Напоминание, что время уходит. Дело, в котором Дмитрий Фортунатов был пострадавшим, до сих пор слушается в Шевченковском суде у судьи Трубникова. Обвиняемый там — действующий беркутовец Руслан Марчук", — говорится в сообщении.

Отмечается, что полгода назад Фортунатов дал показания по этому делу (касательно избиения студентов 30 ноября на Майдане), чем приблизил привлечение к ответственности преступников.

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Дмитрий Фортунатов

Дмитрий Фортунатов

Кроме того, важными доказательствами по делу являются отснятые им фотографии.

Как сообщал OBOZREVATEL, пять лет назад, в ночь на 30 ноября 2013 года, в Киеве жестоко разогнали студенческий Майдан под предлогом установки новогодней елки. Тогдашнее руководство МВД направило на мирных протестующих подразделения "Беркута", которые в 4 часа начали зверски избивать молодежь и старших людей, мирно сидевших на площади.

Читайте все новости по теме "Евромайдан" на OBOZREVATEL.

Тема
Евромайдан
Место
УкраинаКиев
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Файбер Моня
Файбер Моня
К сожаление, это не последний свидетель, который внезапно "умрёт". Очевидно, что майдановский кагал, предвидя свой неминуемый крах, начинает тихо уничтожать всех свидетелей своих преступлений.
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Кравец Анатолий
Кравец Анатолий
Файберже, обрезаное яйцо кацапа 🇷🇺🐐! https://youtu.be/zNHzDXDmpzU
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1
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Питон Каа
Питон Каа
Зарасследовали это расследование. Правда не нужна. Она опасна для действующей власти.
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Кравец Анатолий
Кравец Анатолий
Питон Каацаап, правда в том что снайперы были из кацапенрейха. Лично фюрер Хуйлопутин прислал. Вместе с шумовыми гранатами. https://youtu.be/zNHzDXDmpzU
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