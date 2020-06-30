Уманский метит в премьеры, а экс-таможенники хотят реформировать ГТС, - источник

Экс-министр финансов Игорь Уманский хочет в сентябре занять пост премьер-министра, а поддерживающая его группа таможенников, часть которых фигурировала в коррупционных скандалах, намерена реформировать Государственную таможенную службу. Об этом шла речь на неформальной встрече, о которой OBOZREVATEL стало известно из собственных источников.

По данным нашего источника, в этой встрече принимали участие, в частности, экс-министр финансов Игорь Уманский и его советник Анатолий Макаренко, в 2015 году уволенный из ГФС после расследования жалоб представителей бизнеса на коррупцию и поборы на таможне. Кроме того, на ней был замечен экс-заместитель директора Департамента администрирования таможенных платежей ГФС Михаил Гайшунов, директор этого же департамента Алексей Лишенко, экс-начальник Киевской таможни Юрий Дворак, Игорь Резник из департамента борьбы с таможенными правонарушениями в центральном аппарате ГФС и один из бывших помощников Азарова.

Как нам стало известно от свидетеля этой встречи, пожелавшего сохранить анонимность, во время встречи ее участники обсуждали план действий на ближайшее будущее.

Согласно этому плану, в ближайшее время таможню ждут определенные кадровые перестановки. Так, планируется, что Игорь Резник сменит ставшего токсичным для Макаренко руководителя Киевской таможни Антона Борисенко. Место нынешнего и.о.главы Государственной таможенной службы Игоря Муратова временно займет его заместитель Андрей Павловский, которого считают человеком нынешнего министра финансов Марченко и который такоже связан с Уманским.

А в сентябре, согласно планам участников встречи, Уманский станет премьер-министром, а Резник возглавит ГТС.

Кроме того, в качестве "резюме" встречи ее участники, которые, похоже, не сомневаются в успешной реализации своих планов, разработали "Предложения по реформированию таможни". Этот документ оказался в распоряжении OBOZREVATEL.

Полный текст расследования читайте здесь.