Уложил на асфальт: в Мелитополе маршрутчик избил пассажира-"зайца". Видео

В Мелитополе Запорожской области водитель маршрутки избил пассажира, который не заплатил за проезд.

Свидетелями "разборки", произошедшей на остановке "Детсад", что на проспекте 50-летия Победы, стали десятки горожан. Некоторые даже засняли событие на видео, пишет "Наш город".

По словам очевидцев, мужчина и женщина вышли на остановке, не расплатившись. Водитель голубого "Мерседеса Спринтер" с госномерами АР 0993 ЕС, следовавшего по маршруту №1 (ул. Белякова – ж/д вокзал), остановил автобус и выбежал вслед за ними.

Скриншот с видео

После того, как не расплатившийся "заяц" стал уверять водителя, что просто сел не на тот маршрут, и стал искать деньги, которых так и не оказалось, маршрутчик нанес ему удар кулаком в лицо и оставил лежащим на асфальте.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на Дорогожичах водитель маршрутного такси под номером 155 наехал на трех пешеходов, нарушив правила дорожного движения.

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