"Улику купили": в России сделали циничное заявление о сбитом MH17

Международные расследователи (JIT) по делу сбитого рейса МН17 якобы купили оболочку ракетного двигателя у неизвестного жителя "ДНР".

Об этом пишет российская "Новая газета" со ссылкой на свои источники.

"Двигатель оказался в распоряжении JIT благодаря посредничеству неизвестных лиц из "ДНР", попросивших за находку гонорар", — говорится в публикации.

Источник издания утверждает, что доказательство очутилось в руках в исследователей за гонорар в несколько десятков тысяч долларов.

Со слов главы JIT Фреда Вестербеке, международные эксперты до сих пор изучают данные о ракете, но подлинность этого вещдока и истинные мотивы "посредников" пока неизвестны.

Части ракеты novayagazeta.ru

Части ракеты novayagazeta.ru

Напомним, что в 2018 году расследователи показали две части найденной на Донбассе ракеты: сопло и корпус. Сопло — это место для выброса продуктов сгорания, корпус — оболочка ракетного двигателя.

Части ракеты novayagazeta.ru

На корпусе двигателя нанесено номер 9д1318869032. По нему установлено, что ракету выработали на Долгопрудненском научно-производственном предприятии в Подмосковье в 1986 году. Последние цифры на корпусе — 9032 — это уникальный идентификационный номер двигателя ракеты.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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