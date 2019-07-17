"Улику купили": в России сделали циничное заявление о сбитом MH17

Международные расследователи (JIT) по делу сбитого рейса МН17 якобы купили оболочку ракетного двигателя у неизвестного жителя "ДНР".
Об этом пишет российская "Новая газета" со ссылкой на свои источники.
"Двигатель оказался в распоряжении JIT благодаря посредничеству неизвестных лиц из "ДНР", попросивших за находку гонорар", — говорится в публикации.
Источник издания утверждает, что доказательство очутилось в руках в исследователей за гонорар в несколько десятков тысяч долларов.
Со слов главы JIT Фреда Вестербеке, международные эксперты до сих пор изучают данные о ракете, но подлинность этого вещдока и истинные мотивы "посредников" пока неизвестны.
Части ракеты
novayagazeta.ru
Части ракеты
novayagazeta.ru
Напомним, что в 2018 году расследователи показали две части найденной на Донбассе ракеты: сопло и корпус. Сопло — это место для выброса продуктов сгорания, корпус — оболочка ракетного двигателя.
Части ракеты
novayagazeta.ru
На корпусе двигателя нанесено номер 9д1318869032. По нему установлено, что ракету выработали на Долгопрудненском научно-производственном предприятии в Подмосковье в 1986 году. Последние цифры на корпусе — 9032 — это уникальный идентификационный номер двигателя ракеты.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Следственная группа идентифицировала более 100 человек, причастных к транспортировке "Бука", которым сбили самолет.
Установка "Бук" принадлежала 53-й бригаде ПВО РФ и была переброшена из Курска. Следствие восстановило маршрут, по которому ее перевозили.
Кроме того, нидерландские СМИ обнародовали имена главных подозреваемых по делу сбитого самолета рейса МН17 над Донбассом.
Позже в сети всплыла переписка военнослужащего 2-го батальона российской 53-й зенитно-ракетной бригады, перевозившей "Бук", которая подтверждает причастность России к крушению.
Европейский Союз призвал Россию признать ответственность за крушение рейса MH17 на Донбассе, а также сотрудничать со следствием.
17 июля 2019 года СБУ передала Международной следственной группе доказательства по следствию сбитого над Донбассом малайзийского "Боинга 777" рейса МН17.
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