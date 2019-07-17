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"Улику купили": в России сделали циничное заявление о сбитом MH17

13т Читать материал на украинском

Международные расследователи (JIT) по делу сбитого рейса МН17 якобы купили оболочку ракетного двигателя у неизвестного жителя "ДНР".

Об этом пишет российская "Новая газета" со ссылкой на свои источники.

"Двигатель оказался в распоряжении JIT благодаря посредничеству неизвестных лиц из "ДНР", попросивших за находку гонорар", — говорится в публикации.

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Источник издания утверждает, что доказательство очутилось в руках в исследователей за гонорар в несколько десятков тысяч долларов.

Со слов главы JIT Фреда Вестербеке, международные эксперты до сих пор изучают данные о ракете, но подлинность этого вещдока и истинные мотивы "посредников" пока неизвестны.

Части ракеты

Части ракеты

novayagazeta.ru

Части ракеты

Части ракеты

novayagazeta.ru

Напомним, что в 2018 году расследователи показали две части найденной на Донбассе ракеты: сопло и корпус. Сопло — это место для выброса продуктов сгорания, корпус — оболочка ракетного двигателя.

Части ракеты

Части ракеты

novayagazeta.ru

На корпусе двигателя нанесено номер 9д1318869032. По нему установлено, что ракету выработали на Долгопрудненском научно-производственном предприятии в Подмосковье в 1986 году. Последние цифры на корпусе — 9032 — это уникальный идентификационный номер двигателя ракеты.

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Тема
На Донбассе сбит Boeing-777
Место
Россия
Теги
Россия ДНР
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Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
Главное что ракету с этим двигателем поставили на Украину в 1986 году.
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1
1
Малахoв Егор
Малахoв Егор
А при чем здесь Россия? Самолёт сбили на Украине, диспетчер с документами исчезла на Украине, ЗРК Бук развернут на Украине, номер ракеты которая дислоцировалась на Украине.
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Питон Каа
Питон Каа
Вот именно этот номерок на ракетке и подвел Украинушку "под монастырь". Документально установлено, что последнее местонахождение этой ракеты - Украина.
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6
6
2 из 8 ответов | показать все
Еременко Лидия
Еременко Лидия
Иваненко Виталий, Любезный Виталий! Трезветь пора уже!!! Сколько можно бросаться на эту чекистскую ТУФТУ!!!! Самую настоящую! граждане на РФ! Вы там что,перепили боярышник-водяру?
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Solenko Evgen
Solenko Evgen
Иваненко Виталий, в твоём ватном мозгу не может уложиться очередной фейк от мо рф. И это естественно, поскольку этих фейков было столько, что даже ящерице всё ясно, в отличие от вас - орков.
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3
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