"Уксусом отмывали дом?" Вскрылись жуткие детали убийства Даши Лукьяненко

Родителей 11-летней Даши Лукьяненко из Одесщины, которую зверски лишил жизни сосед, утверждают, что родственники убийцы были в курсе, что именно он совершил это страшное преступление, и могли помогать ему скрыть следы.

Как рассказал OBOZREVATEL папа Даши, ночью, после исчезновения девочки, родственники Николая Тарасова принесли домой целую упаковку уксуса.

"...Во время поисков они ночью приходили на рынок, перелезли через забор и взяли у себя в контейнере упаковку уксуса. Чтобы с его помощью отмывать следы крови в доме. Если бы они брали его для заготовок, то достаточно было бы взять бутылку, потом еще одну. Зачем среди ночи вдруг понадобилась упаковка?" – считает Сергей.

Даша Лукьяненко с папой и сестрой Facebook Сергея Лукьяненко

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Как ранее писал OBOZREVATEL:

13 июня в селе Ивановка Одесской области пропала 11-летняя девочка Даша Лукьяненко. Она с рынка отправилась в школу на занятия по танцам, но туда так и не дошла.

Несколько дней волонтеры и полиция искали девочку. Но тело обнаружили только 19 июня. Даша была убита и сброшена в выгребную яму на территории дома Тарасовых. В этом преступлении признался 22-летний Николай Тарасов.

Родители Тарасова утверждают, что они не знали о том, что совершил их сын и даже прошли детектор лжи.

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