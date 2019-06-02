"Укрзалізницю" уличили в "мутных" схемах на миллионы гривен: что известно

Две фирмы в Украине делят рынок поставок смазочных материалов для "Укрзалізниці".

Бердянский производитель "Агринол" и столичный КСМ за последние три года стали основными поставщиками. Об этом для ZN.UA пишет Сергей Куюн, директор ООО "Консалтинговая группа А-95".

Сообщается, что особенность рынка смазочных материалов — в огромной номенклатуре (только УЗ закупает 32 наименования) и отсутствии системных данных о ценах по этим позициям и наличия "мутных" схем. Например, найти в открытых источниках данные о ценах на дизтопливо или бензин не составляет труда, а вот аналогичную информацию по маслам раздобыть сложно.

Эксперт отмечает, что только на апрельском тендере УЗ готовилась потратить 534 млн грн, перевозчик мог бы выделить один день на мониторинг или заказать его специалистам.

Например, самое ходовое масло М-14В2 стоит 28300 грн/т, тогда как "Укрзалізниця" была готова закупать его в апреле по 37474 грн/т, или на 32,4% дороже. Вторая востребованная марка М-14Г2ЦС предлагалась на рынке в среднем по 33500 грн/т, а перевозчик был готов платить на 28,3% дороже — 43163 грн/т.

ZN.UA

"Если экстраполировать данный коэффициент на ожидаемую сумму несостоявшегося апрельского тендера (534 млн грн), получим расчетную переплату в размере около 150 млн грн. На самом деле сумма еще больше, ведь указанные рыночные цены в большинстве своем являются розничными (фасовка в бочки и ведра) или максимальными. На максимальных в стране объемах УЗ имеет все основания требовать дисконт, но, как видим, вместо этого соглашается на 56-процентные премии", – пояснил Куюн.

Эксперт подчеркивает, что такое состояние дел, это своего рода вердикт всем реформам "УЗ" в сфере закупок.

"Справедливая закупка масел и смазок могла бы увеличить чистую прибыль УЗ в 2018-м на 74% (по факту 203,9 млн грн), а в 2017-м — на 150% (100 млн грн). И это далеко не самая затратная позиция в бездонном бюджете "Укрзалізниці". Сколько еще таких хорошо "смазанных" схем?"– акцентирует он.

ZN.UA

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве при получении взятки в 270 тысяч гривен задержали заместителя начальника филиала "Центр сервисного обеспечения" ПАО "Укрзалізниця" и начальника отдела указанного филиала.

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