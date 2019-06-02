ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» в г. Полтава Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

"Укрзалізницю" уличили в "мутных" схемах на миллионы гривен: что известно

903Читать материал на украинском

Две фирмы в Украине делят рынок поставок смазочных материалов для "Укрзалізниці".

Бердянский производитель "Агринол" и столичный КСМ за последние три года стали основными поставщиками. Об этом для ZN.UA пишет Сергей Куюн, директор ООО "Консалтинговая группа А-95".

Сообщается, что особенность рынка смазочных материалов — в огромной номенклатуре (только УЗ закупает 32 наименования) и отсутствии системных данных о ценах по этим позициям и наличия "мутных" схем. Например, найти в открытых источниках данные о ценах на дизтопливо или бензин не составляет труда, а вот аналогичную информацию по маслам раздобыть сложно.

Новости
"Дождь в вагоне!" Укрзализныця угодила в новый скандал с пассажирами

Эксперт отмечает, что только на апрельском тендере УЗ готовилась потратить 534 млн грн, перевозчик мог бы выделить один день на мониторинг или заказать его специалистам.

Например, самое ходовое масло М-14В2 стоит 28300 грн/т, тогда как "Укрзалізниця" была готова закупать его в апреле по 37474 грн/т, или на 32,4% дороже. Вторая востребованная марка М-14Г2ЦС предлагалась на рынке в среднем по 33500 грн/т, а перевозчик был готов платить на 28,3% дороже — 43163 грн/т.

"Укрзалізницю" уличили в "мутных" схемах на миллионы гривен: что известно

ZN.UA

"Если экстраполировать данный коэффициент на ожидаемую сумму несостоявшегося апрельского тендера (534 млн грн), получим расчетную переплату в размере около 150 млн грн. На самом деле сумма еще больше, ведь указанные рыночные цены в большинстве своем являются розничными (фасовка в бочки и ведра) или максимальными. На максимальных в стране объемах УЗ имеет все основания требовать дисконт, но, как видим, вместо этого соглашается на 56-процентные премии", – пояснил Куюн.

Эксперт подчеркивает, что такое состояние дел, это своего рода вердикт всем реформам "УЗ" в сфере закупок.

"Справедливая закупка масел и смазок могла бы увеличить чистую прибыль УЗ в 2018-м на 74% (по факту 203,9 млн грн), а в 2017-м — на 150% (100 млн грн). И это далеко не самая затратная позиция в бездонном бюджете "Укрзалізниці". Сколько еще таких хорошо "смазанных" схем?"– акцентирует он.

"Укрзалізницю" уличили в "мутных" схемах на миллионы гривен: что известно

ZN.UA

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве при получении взятки в 270 тысяч гривен задержали заместителя начальника филиала "Центр сервисного обеспечения" ПАО "Укрзалізниця" и начальника отдела указанного филиала.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Место
Украина
Тег
Укрзалізниця
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
леня зе
леня зе
а омеляна можно сюда примазать.или нет
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения