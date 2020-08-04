"Укрзалізниця" уволит сотрудников после попытки изнасилования женщины в поезде Мариуполь-Киев
Анастасия Луговая до и после нападения. Коллаж
"Укрзалізниця" уволит вертикаль работников, из-за халатности которых мужчина проник в поезд, побил и пытался изнасиловать телеведущую Анастасию Луговую.
В ходе служебного расследования было установлено, что на станции Пятихатки-Стыковые Виталий Рудзько самовольно зашел в вагон №3 и занял свободное место, сообщили на сайте "Укрзалізниці".
Отмечается, что злоумышленник воспользовался отсутствием проводника на рабочем месте.
"Около 3:30 к проводнику вагона №4 обратилась пассажирка с признаками избиения и попросила о помощи. К сожалению, проводники не предоставили надлежащей помощи, предусмотренной в таких случаях", – говорится в сообщении.
С должностей будут уволены проводник вагона, в котором произошел инцидент, начальник поезда, инструктор поездных бригад, старший мастер вагонного депо резерва проводников и заместитель начальника Мариупольского вагонного депо.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В ночь на субботу, 1 августа, в поезде Мариуполь-Киев мужчина напал в купе на женщину, которая ехала со своим 7-летним сыном. Он избил ее и попытался изнасиловать.
Муж пострадавшей рассказал, что нападавший хотел заплатить, чтобы она не вызывала полицию. Проводники также предлагали взятку женщине, поскольку ее обидчик ехал в поезде без билета, за что их могут уволить с работы.
Укрзалізниця подтвердила, что нападавшего задержали и передали правоохранителям, а также принесли извинения пострадавшей пассажирке.
В МВД показали фото подозреваемого и назвали его фамилию. Это уроженец Запорожья Виталий Рудзько, 1975 года рождения, который трижды был судим.