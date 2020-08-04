"Укрзалізниця" уволит сотрудников после попытки изнасилования женщины в поезде Мариуполь-Киев

Анастасия Луговая до и после нападения. Коллаж

"Укрзалізниця" уволит вертикаль работников, из-за халатности которых мужчина проник в поезд, побил и пытался изнасиловать телеведущую Анастасию Луговую.

В ходе служебного расследования было установлено, что на станции Пятихатки-Стыковые Виталий Рудзько самовольно зашел в вагон №3 и занял свободное место, сообщили на сайте "Укрзалізниці".

Отмечается, что злоумышленник воспользовался отсутствием проводника на рабочем месте.

"Около 3:30 к проводнику вагона №4 обратилась пассажирка с признаками избиения и попросила о помощи. К сожалению, проводники не предоставили надлежащей помощи, предусмотренной в таких случаях", – говорится в сообщении.

С должностей будут уволены проводник вагона, в котором произошел инцидент, начальник поезда, инструктор поездных бригад, старший мастер вагонного депо резерва проводников и заместитель начальника Мариупольского вагонного депо.

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