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"Укропы работают четко": в "Л/ДНР" устроили панику из-за ВСУ

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Террорист "Л/ДНР" с позывным "Индус" пожаловался на успешную работу бойцов ВСУ на оккупированном Донбассе.

Видео с откровениями оккупанта опубликованы на странице блогера Necro Mancer в Twitter. На кадрах "Индус" пожаловался, что волонтеры эффективно помогают украинским бойцам.

"Укропы с самодельных ударных БПЛА работают четко, точно, попадали в движущиеся машины, в кузов Урала, по водовозам били; у них волонтерское движение развито, поэтому они оснащены", — рассказал террорист.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сеть попало видео успешной операции ВСУ, в итоге которой погибли минимум шесть террористов.

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Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Операция Объединенных сил на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
Теги
Новости ДонбассаНовости ДНРНовости ЛНР
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
"у них волонтерское движение развито, поэтому они оснащены"!? ух как Necro пиз...т! мы все знаем кто нашу армию одел, накомил, и вооружил!
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Укропы работают четко.... Значит Скоро полетят на запад борты с убитыми и раненными укропами
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Vikrorovna Anna
Vikrorovna Anna
Навоз теперь в прошлом! Урожай томатов прeвысил норму в 5 раз, при посеве добавляйте... http://bagatuiyrozai.niceforum.top
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