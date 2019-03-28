"Укропы работают четко": в "Л/ДНР" устроили панику из-за ВСУ

Террорист "Л/ДНР" с позывным "Индус" пожаловался на успешную работу бойцов ВСУ на оккупированном Донбассе.

Видео с откровениями оккупанта опубликованы на странице блогера Necro Mancer в Twitter. На кадрах "Индус" пожаловался, что волонтеры эффективно помогают украинским бойцам.

"Укропы с самодельных ударных БПЛА работают четко, точно, попадали в движущиеся машины, в кузов Урала, по водовозам били; у них волонтерское движение развито, поэтому они оснащены", — рассказал террорист.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сеть попало видео успешной операции ВСУ, в итоге которой погибли минимум шесть террористов.

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