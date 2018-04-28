"Укрофашисты убивают детей и стариков": в Макеевке учительница "промыла мозги" детям

В оккупированной Макеевке на Донбассе педагог провела "урок боевой славы" , на котором рассказала, как "украинские фашисты убивают детей и стариков".

Соответствующее видео было выложено в сети. В самом начале педагог предлагает вспомнить погибших "ополченцев" и поговорить о "сегодняшней войне".

"А скажите наши ополченцы справедливые воины?" - спрашивает она у маленьких школьников.

"Да, потому что фашисты хотят захватить нашу землю. Мы хотим освободить мир от войны", - отвечают они, не задумываясь.

"Весь вопрос в том: украинцев мы сюда звали? Мы здесь живем, мы защищаем свою землю!" - даже не спрашивает, а утверждает учительница.

И продолжает: "На нашей стороне украинская армия убивает детей, стариков. Но ведь ни один ребенок на той сторороне Украины не был убит снарядами наших солдат".

Как сообщал "Обозреватель", ранее военный обозреватель Юрий Карин предположил, что временно оккупированные районы Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) постепенно превращают в санкционную Россию.