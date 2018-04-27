"Укроборонпром" уличили в закупке комплектующих для вертолетов в России

Авиаремонтный завод, который входит в государственный концерн "Укроборонпром", покупает лопасти винта к вертолетам у российского предприятия, которое связано с находящимся под санкциями государственным холдингом "Ростех".

Закупка производится через фирмы-посредники, в частности через фирму сына заместителя "Укроборонпрома" Александра Стеценко, свидетельствует расследование программы "Схемы".

Отмечается, что украинская компания "Вертолсервис", которая победила на тендере по поставке лопастей несущего винта для завода "Авиакон" в феврале 2018 года, через посредников закупала лопасти производства российского "Улан-Удэнского лопастного завода".

В то же время этот завод является дочерней компанией второго уровня "Улан-Удэнского авиационного завода", входящего в холдинг "Вертолеты России", который является частью государственной корпорации "Ростех" – предприятий, которые активно работают над российским оборонным заказом.

"И "Улан-Удэнский авиационный завод", и "Вертолеты России" находятся под санкциями СНБО Украины. Однако "Улан-Удэнский лопастный завод", который принадлежит к той же группе, пока под санкциями не состоит", – подчеркивают авторы расследования.

По информации журналистов, одним из основателей "Вертолсервиса" является сын бывшего заместителя министра обороны и нынешнего заместителя гендиректора "Укроборонпрома" Александра Стеценко – Сергей Стеценко.

При этом он сам подтвердил, что его компания поставляет "Авиакону" лопасти российского производства.

"Вы же понимаете, что они производятся только в России. Ну, можно еще производить, например, на западной Украине, рубить ели, стругать из них лопасти и затем ставить на наши вертолеты, и спасать наших раненых бойцов, вывозить из боевой зоны в больницы и так далее. Я думаю, что больше мне вам ответить нечего", – заявил он.

Второй основатель "Вертолсервиса", Сергей Киршин, также подтвердил, что его компания поставляла лопасти из РФ, назвав это "жизненной необходимостью для страны".

В то же время экс-директор "Авиакона" Максим Глущенко рассказал, что ранее на заводе пытались найти альтернативу деталям российского производства.

"Мы ездили в ЮАР, там достаточно технологическая компания, у которой была подобная технология производства тех лопастей. И, в принципе, они были готовы создать совместное производство на территории Украины. К сожалению, те инициативы, которые были сделаны мной как директором завода, "Укроборонпромом" не были поддержаны", – сказал он.

По данным портала публичных закупок, с лета 2016-го года "Авиакон" потратил на лопасти рулевого и несущего винта более 100 млн гривен.

В 2014 году украинская власть объявила курс на импортозамещение – поиск и создание альтернативы российскому товара. В 2017 году в "Укроборонпроме" отчитались, что концерн полностью отказался от комплектующих из России еще в 2016-м году.

"Если в 2015 году 48% деталей для него изготавливалось в Украине, 41% – в России и 11% – в других странах, то уже в 2016 году мы полностью отказались от российских комплектующих. В Украине сосредоточилось 78% производства, а в других странах – 22%", – отметили в концерне.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Минобороны Украины потратило 72 млн на "дымовухи".