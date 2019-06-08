"Укроборонпром": дорожная карта теневых схем

Текущая неделя отметилась знаковым событием — первым брифингом Ивана Баканова, назначенного на руководящую должность в СБУ.

Друг новоизбранного президента, ранее не имевший никакого отношения к украинским спецслужбам, сразу же получил от В.Зеленского три задачи: перезагрузить кадровый состав с мотивацией на службу украинскому государству, преодолеть коррупцию, вывести теневой бизнес на свет.

Укроборонпром

Учитывая многолетнюю деградацию профессионализма кадрового состава спецслужбы, ориентированной в основном на то, чтобы "кошмарить" и "крышевать" бизнес, осложненную непродуманными люстрационными процедурами, опустим первую задачу И.Баканова, как требующую отдельного описания. Две другие задачи, мягко говоря, относятся к сфере компетенции НАБУ и экономического блока правительства. Хотя, рассматривая эти вопросы через призму нанесения ущерба обороне и безопасности страны, новоназначенный руководитель спецслужбы может обрести широкое поле для активных действий особенно в сфере функционирования оборонно-промышленного комплекса. Именно с этой целью публикуем небольшую дорожную карту теневых схем в оборонке с учетом того, что действия должностных лиц и руководителей ряда предприятий ОПК надо рассматривать именно через призму нанесения ущерба обороноспособности и безопасности Украины.

На этой же неделе состоялась пресс-конференции генерального прокурора Ю.Луценко и руководителя Специальной антикоррупционной прокуратуры Н.Холодницкого по итогам расследования ГБР воровства в "Укроборонпроме" сенсации не произошло, — коррупционеры и теневые дельцы продолжают трудиться на своей нелегкой "теневой" ниве в штатном режиме. Обнародованные Ю.Луценко некоторые эпизоды из материалов следствия позволяют с уверенностью утверждать, что в ближайшее время на скамье подсудимых не появится любимая генпрокурором "большая рыба" — ни из семейства Свинарчуков—Гладковских, ни из жирных "карасей" "Укроборонпрома", ни даже из мелкой "тюльки" из группы Жукова—Рогозы.

Учитывая токсичность упомянутых выше персонажей, сосредоточение усилий следствия на привлечении к ответственности руководителей Харьковского бронетанкового завода, не вызывающих в обществе острой политической идиосинкразии к бывшему президенту П.Порошенко, скорее всего, является услугой кума — куму. Следует отметить, что вместо НАБУ теперь следствие ведет ГБР, а все акценты с необходимости выяснения роли в этом деле Свинарчуков—Гладковских сместились в сторону перекладывания ответственности за провал расследования на само НАБУ. Нет и тени сомнений в том, что даже малейший намек на возможность ареста и привлечения к ответственности конкретных персонажей в ходе расследования хотя бы по одному из 480 заявленных Ю.Луценко уголовных производств в оборонке стал бы действенным ответом большинству граждан страны, ожидающих от президентской команды решительных шагов в этом направлении — мародерство на крови должно быть наказано! Пенять в этой ситуации П.Порошенко может только на себя, поскольку буквально через два месяца после начала его каденции на страницах ZN.UA в статье "С чего собирается Родина?" появились материалы о коррупции и воровстве в оборонке.

Совершенно иной реакции от верховного главнокомандующего страны, нежели требования привлечения журналиста к уголовной ответственности, мы ожидали за раскрытые в статье "Тень войны" схемы заработка на продаже военными чиновниками оружия добровольческим формированиям. Не дождались!

Многие из материалов о коррупции и хищениях в оборонке, опубликованные в еженедельнике "Зеркало недели. Украина", еще не нашли на сегодня отражение в уголовных производствах. Нет уверенности также в том, что эти дела будут доведены до суда, и виновные понесут наказание, а не будут практически сразу закрыты хорошо "мотивированными" следователями. Перспектива в этом вопросе зависит от эффективной деятельности спецслужб и правоохранительных органов. Естественно, без политической воли главы государства, а также профессионализма главы СБУ и сильного менеджмента государственного концерна и его предприятий здесь не обойтись.

К сожалению, в ситуации с "Укроборонпромом" закрыть все вопросы финансовым аудитом, как предлагал бывший президент, и на чем настаивает правительство В.Гройсмана, не удастся, поскольку коррупционный спрут настолько сросся с телом пациента, что для его удаления потребуется серьезная хирургическая операция, направленная на ликвидацию публикуемых ниже теневых схем.

"Офшорная схема"…

В 2014 г. менеджерский "десант" назначенцев П.Порошенко и И.Гладковского в "Укроборонпром" осуществлялся под эгидой борьбы с преступными схемами Д.Саламатина. А сам бывший глава государства объяснял это необходимостью вхождения в пятерку мировых экспортеров вооружений. Естественно, что борьба с коррупцией была лишь ширмой для основной задачи — взятия под контроль финансовых потоков от экспорта оружия.

Использование офшорных компаний для легализации теневых доходов — далеко не новая схема. Классический пример — т.н. Иракский контракт, в Украине он стал известен благодаря Д.Саламатину, который решил "слегка" на нем подзаработать, "кинув" американского агента-посредника Янковича. Детально этот процесс описан в статье "Геометрия иракской сделки". В результате таких действий Д.Саламатина контракт был сорван, а Украина потеряла возможность подписания многомиллиардного контракта с Ираком на перевооружение армии этой страны.

Классика жанра с использованием офшорной компании Fuerteventura Inter LP, зарегистрированной в месте массовой регистрации офшорных компаний в Великобритании, была продемонстрирована госпредприятием "Укринмаш", которое отправило на счета "иностранного" агента почти 2 млн долл. США за виртуальные услуги. Единственное, что не учел гражданин Украины, зарегистрировавший эту компанию накануне проведения операции, — это то, что современный уровень развития телекоммуникационных технологий позволяет установить украинские IP-адреса, с которых ведется управление счетом в прибалтийском банке. Уничтожить эти данные на сегодня не представляется возможным.

Аналогичные схемы существуют и используются в настоящее время практически всеми спецэкспортерами.

Судя по тому, что руководители "Укрспецэкспорта" и "Спецтехноэкспорта" наслаждаются жизнью на свободе, то о перечисленных многомиллионных средствах на счета Paramount General Trading L.L.C и Richcord Limited за якобы оказанные агентские услуги можно уже забыть.

Безусловно, проблема сохранения банковской тайны создает некоторые осложнения в быстром определении круга "липовых" агентов украинских торговцев оружием, но вовсе не является непреодолимым препятствием для финмониторинга и спецслужб, исследующих вопросы отмывания средств и борьбы с финансированием террористической деятельности. Не хочу нагнетать ситуацию, но если отечественные спецслужбы не считают необходимым задаваться вопросом, куда и на какие цели расходуются теневые прибыли от торговли оружием, то таким вопросом, господин Баканов, всегда интересуются спецслужбы других государств.

По самым приблизительным оценкам, учитывая практику установления спецэкспортерами сумм комиссионного и агентского вознаграждения, а также формирования затрат на страхование товаров и их транспортировку, которые в ряде случаев превышают половину стоимости контракта — на сегодняшний день в теневую сферу от реализации внешнеэкономических контрактов может выводиться от 200 до 400 млн долл. США в год. Примерно столько же в украинском бюджете выделяется ежегодно на закупку вооружений и военной техники в рамках оборонного заказа. Это к вопросу о нанесении ущерба обороне и безопасности страны.

Контрабанда как способ импортозамещения...

С момента своего появления в "Укроборонпроме" "эффективные" менеджеры оборонки из когорты П.Порошенко начали твердить о необходимости импортозамещения комплектующих для производства вооружений и военной техники, поставляемых из Российской Федерации. С разными временными интервалами руководство госконцерна, а то и сам президент твердили, что отечественная оборонная промышленность уже отказалась от российского импорта. Картину победных реляций существенно подпортили журналисты, обнародовавшие переписку фигурантов уголовного производства НАБУ со схемой поставок контрабандных российских комплектующих через ООО "Оптимумспецдеталь". При этом упомянутая компания — лишь одна из более полусотни компаний по всей стране, фигурирующих в подобном контрабандном схематозе.

Кстати, если внимательно следить за руками генерального прокурора, прокурора САП и представителя ГБР, то можно отметить, что на своей последней пресс-конференции эта "внесудебная тройка" на контрабандные поставки запчастей из РФ через ООО "Оптимумспецдеталь" вообще пальцами не показывала. В тех материалах, что этими господами обнародованы, речь идет о банальном воровстве запчастей с военной техники МО Украины, хранившейся на Харьковском бронетанковом заводе. Тогда о какой неуплате налогов указанным ООО постоянно твердит Ю.Луценко? Завысили цены на поставки ворованного военного имущества — будьте добры заплатите с этого налоги?! Ключевое слово "ворованное". Юрий Витальевич, а 191 статья УК тоже к прокуратуре отношения не имеет?

Случайно ли вопрос о контрабандных поставках запчастей для ВВТ из РФ ушел сегодня на второй план расследования? Естественно, не случайно! Именно этот вопрос является связующим звеном между бойцами "невидимого контрабандного фронта" и патронатом соратников из близкого окружения бывшего главы государства.

Не секрет, что уволенный со своего поста в аппарате СНБО О.Гладковский по совместительству возглавлял еще т.н. Межведомственную комиссию по военно-техническому сотрудничеству и экспортному контролю. Именно эта комиссия принимает решения относительно реализации экспортно-импортных операций по т.н. "чувствительным" вопросам. И хотя решения этого органа, в который входят представители практически всех силовых структур и спецслужб, МИДа, МЭРТ и Госэкспортконтроля, носят рекомендательный характер, не припомню ни одного случая, чтобы эти рекомендации были кем-то проигнорированы. Характер вовлеченности членов и руководителя данной комиссии в процесс контрабандных поставок комплектующих из РФ должен быть тщательно изучен. Может быть, НАБУ из секретных протоколов заседаний комиссии удастся получить представление о масштабах контрабандных сделок с российскими поставщиками, или будем наивно полагать, что экспортного контроля, таможни и пограничников в стране не существует? Если только руководством СНБО не было принято решение "зачистить" следы деятельности О.Гладковского и возглавляемой им с 2014 по 2019 год Межведомственной комиссии. НАБУ, получив доступ к секретным протоколам комиссии во время проведения обысков и выемок по месту работы заместителя секретаря СНБО, вполне могло установить перечень всех внешнеэкономических контрактов, которые "сопровождал" Свинарчук-Гладковский. Как "навязывались" вооруженным силам и предприятиям "Укроборонпрома" необходимость закупки изделий военного назначения у конкретных контрагентов и ценовая политика в этих вопросах. Не буду раскрывать всех деталей, поскольку секретарь СНБО А.Данилюк может эту информацию в архивах уже не обнаружить. По моей просьбе редакция еженедельника обращалась по своим каналам к руководителю НАБУ с этим вопросом, достаточно ясно пояснив где и какие документы надо искать. Но, как я понимаю, это обращение было проигнорировано.

Никто не тянул за язык генерального прокурора, во время одного из выступлений заявившего, что "Оптимумспецдеталь" — лишь одна из многочисленных компаний, задействованных в контрабандных поставках запчастей из России. С уверенностью могу подтвердить — действительно не одна! Их много! Может быть, генеральный прокурор поинтересуется еще поставщиками комплектующих и запчастей на ГП "Авиакон", "Антонов", "Завод 410 ГА" и других предприятий "Укроборонпрома"? Может, руководителю прокуратуры что-нибудь скажут названия предприятий "Брендоборонмаркет", "Современное специализированное оборудование и технологии", "Булет Лайн", "Дивитис", "Промэлектроника", "Укртехснаб", "ВТС-Пром"?

Конвертаторы из оборонпрома…

Использование конвертационных центров и фиктивных предприятий для вывода в тень многомиллионных сумм из государственного заказа, оборотных средств предприятий и доходов от внешнеэкономической деятельности является повседневной практикой предприятий оборонно-промышленного комплекса. Для того чтобы прийти к этому неутешительному выводу, достаточно посмотреть перечень т.н. квалифицированных поставщиков предприятий "Укроборонпрома", состоящий из более чем 5 тыс. субъектов хозяйствования.

Уже сегодня в производстве фискальной службы находятся сотни дел, в рамках которых расследуются схемы по незаконной конвертации безналичных средств в наличные, хищениям и легализации денег государственных предприятий. Конвертационный спрут раскинул свои щупальца практически по большинству областей Украины. В эти схемы вовлечены тысячи предприятий с признаками фиктивности. Еще в октябре 2016 г. в статье "Укробналпром. All inclusive" я подробно описал все нюансы теневых схем. Намекаю Ю.Луценко, что большинство из упомянутых мною производств и конкретных фактов воровства государственных средств не нашли своего завершения в судах в виде громких посадок "крупной рыбы". Достаточно упомянуть лишь одно предприятие "Укроборонпрома" — "Спецтехноэкспорт", перебрасывавшее на предприятия с признаками фиктивности десятки миллионов гривен. Это я к тому, что по словам главного законника в ведении Генеральной прокуратуры теперь осталась лишь подследственность по налоговым производствам.

Контрафакт как факт…

Оценить масштабы поставок контрафактной продукции на предприятия "Укроборонпрома" — достаточно проблемное занятие. Выявить факты подделок технической документации на запасные части и комплектующие к военной технике и вооружениям можно лишь в процессе уголовного производства или вообще во время эксплуатации изделий военного назначения. И даже выход из строя вооружений и военной техники в боевых условиях, повлекший за собой гибель военнослужащих, зачастую не заканчивается привлечением к уголовной ответственности поставщиков некачественных комплектующих и контрафактных запчастей. Особым цинизмом попахивает, когда некачественные изделия устанавливаются на боевую авиацию.

В конце 2015 г. Национальная полиция по факту поставки ООО "ПО "Укрспецкомплект" на ГП "Авиакон" комплектующих с поддельными документами даже зарегистрировала уголовное производство. Чем завершилась эта эпопея? Может, Генеральный прокурор, да и вновь назначенный руководитель СБУ И.Баканов поинтересуются?

Дам совет. Возьмите подшивку еженедельника, — там практически вся теневая экономика оборонной промышленности полностью описана. Конечно, если такая задача на сегодняшний день актуальна для президента и его ближайший соратников. В противном случае судьба П.Порошенко — показательный пример!

И еще раз об аудите "Укроборонпрома"

Я понимаю трепетание первоклассных менеджеров с MBA перед словами "международный аудит", "большая четверка", "большая восьмерка" и т.п. Было бы прекрасно получить соответствующие международные аудиторские заключения и рекомендации, как оптимизировать бизнес-процессы в компании, привлечь многомиллиардные инвестиции, наладить выпуск новой продукции, завоевать новые рынки сбыта. К сожалению, все это относится к теории, а практика показывает, что наличие одного такого себе "свинарчука-гладковского" все эти измышлизмы сводит к нулю.

Начинать надо не с аудита, а с устранения метастазов коррупции, концентрирующихся в местах наличия властных полномочий как в аппарате концерна, так и на его предприятиях. Начинать надо с тотального функционального обследования "Укроборонпрома", лишая его несвойственных для хозяйствующего субъекта функций. Разве для кого-то секрет, что на сегодняшний день ГК "Укроборонпром", сконцентрировав в своем составе фактически весь государственный сектор ОПК, не имеет полноценно функционирующих органов управления? Я имею ввиду и наблюдательный совет, и совет директоров концерна.

Естественно все эти процессы должны сопровождаться формированием соответствующей военно-промышленной, инвестиционной и инновационной политики. Вот их аудит и нужен в первую очередь!

Стоит ли в рамках этой статьи говорить о проблемных внешнеэкономических контрактах? О том, что отложенные обязательства по этим контрактам могут привести к колоссальным финансовым потерям, не говоря уже о потерях имиджевых для Украины в целом.

Хотите вы это слышать или нет, но уже давно пора избавиться от банкротов и непрофильных активов в составе концерна. Неужели непонятно, что все это тянет вниз финансовые показатели и приводит к нерациональному использованию ресурсов.

Только после решения хоть части этих вопросов можно думать о проведении международного аудита!

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