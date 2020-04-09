Украли песка на 65 млн: на Харьковщине нанесли критический удар по природе

В Харьковской области предприниматель организовал незаконную добычу песка, чем нанес государству ущерб на 65,3 млн гривен.

Пресс-служба СБУ сообщила, что бизнесмен в 2019 году незаконно добыл и реализовал почти 100 тысяч кубических метров песка.

Отмечается, что украинское законодательство относит песок к полезным ископаемым общегосударственного и местного значения, добыча которых разрешена при наличии соответствующей лицензии и других документов.

Незаконная добыча песка

"Специалисты установили, что добыча полезных ископаемых привела к потере плодородия почв, выведение поврежденных земель из сельскохозяйственного оборота, создание опасности для окружающей среды", – указано в сообщении.

Нарушитель подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 240 УКУ. Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

Карьеры по незаконной добыче песка СБУ

Как сообщал OBOZREVATEL, СБУ разоблачила схему спонсорства "Л/ДНР" в Харьковской области посредством махинаций с социальными выплатами.