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10 января • обновлено в 23:04
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Украли миллиард! Найем раскрыл масштабы хищений в "Укроборонпроме"

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Заместитель генерального директора "Укроборонпрома" Мустафа Найем заявил, что за последние 10 лет из государственного концерна было украдено почти миллиард гривен.

Об этом он заявил в Facebook, отметив, что расследованием хищений сейчас заняты все правоохранительные органы страны.

"Миллиард гривен. Почти столько украли в "Укроборонпроме" за последние 10 лет. Это около 300 000 гривен в день, которые выводили в оффшоры и раскладывали по частным карманам. Одно уголовное производство еженедельно. Столько в среднем открывали дел в отношении концерна или предприятий-участников за все годы его существования", – рассказал Найем.

По его словам, руководство концерна инициировало только половину уголовных дел – 251. Он отметил, что за последние полгода были инициированы производства, в которых "фигурируют бывшие руководители оборонного Комитета Рады, действовавшие в преступном сговоре с чиновниками Минобороны".

Новости
Всплыл скандальный факт о Найеме в руководстве "Укроборонпрома"
Украли миллиард! Найем раскрыл масштабы хищений в "Укроборонпроме"

facebook.com/Mustafanayyem

Мустафа Найем

Мустафа Найем

24tv.ua

Как писал OBOZREVATEL, Найем угодил в скандал из-за уровня своей зарплаты в "Укроборонпроме". Выяснилось, что он за месяц зарабатывает более 300 тысяч гривен.

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Автор
Кирилл Лютый
Персона
Мустафа Найем
Место
Украина
Тег
Укроборонпром
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Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
Нация воров, 10 лет воровать оборонную мощь своего государства. Немыслимо
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