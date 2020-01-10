Украли миллиард! Найем раскрыл масштабы хищений в "Укроборонпроме"

Заместитель генерального директора "Укроборонпрома" Мустафа Найем заявил, что за последние 10 лет из государственного концерна было украдено почти миллиард гривен.

Об этом он заявил в Facebook, отметив, что расследованием хищений сейчас заняты все правоохранительные органы страны.

"Миллиард гривен. Почти столько украли в "Укроборонпроме" за последние 10 лет. Это около 300 000 гривен в день, которые выводили в оффшоры и раскладывали по частным карманам. Одно уголовное производство еженедельно. Столько в среднем открывали дел в отношении концерна или предприятий-участников за все годы его существования", – рассказал Найем.

По его словам, руководство концерна инициировало только половину уголовных дел – 251. Он отметил, что за последние полгода были инициированы производства, в которых "фигурируют бывшие руководители оборонного Комитета Рады, действовавшие в преступном сговоре с чиновниками Минобороны".

facebook.com/Mustafanayyem

Мустафа Найем 24tv.ua

Как писал OBOZREVATEL, Найем угодил в скандал из-за уровня своей зарплаты в "Укроборонпроме". Выяснилось, что он за месяц зарабатывает более 300 тысяч гривен.

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