Украли ключи и все документы: в Запорожье ограбили известного украинского актера

Известного украинского актера Андрея Исаенка, который снялся в фильме "Киборги" и исполняет роль в комедийном сериале "Абсолютно брехлива iсторiя", ограбили в Запорожье.

Об этом он рассказал в видеообращении, которое жительница города Виктория Самойленко выложила на странице актера в Facebook.

"При загадочных обстоятельствах… Меня гоп-стопнули. В родном городе (Исаенко родом из Запорожья. – Ред.)", – отметил он.

Документы/Исаенко

По словам актера, у него украли документы, в том числе права, техпаспорт на машину Skoda Octavia, а также ключи от квартиры.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве неизвестные украли всю технику видеопроекта Hromadske.doc. Пока журналист Богдан Кутепов был на съемке, они выключили сигнализацию и "вытянули" из багажника автомобиля ноутбук, камеру, микрофоны, диктофон.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!