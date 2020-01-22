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22 января • обновлено в 16:29
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Украли 32 млн: СБУ поймала экс-замминистра обороны на растрате денег

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Бывший заместитель министра обороны Украины причастен к присвоению бюджетных денег при выполнении государственного оборонного заказа.

Как сообщает СБУ, предприниматель из Чернигова при содействии чиновников из Минобороны за 2017-19 года заключил два контракта сумму более 100 млн гривен.

Спецслужбы выяснили, что бизнесмен должен был поставлять устройства для систем боевых вертолетов. Однако при содействии военных чиновников, среди которых был один из заместителей министра обороны, предприниматель существенно завысил стоимость продукции. Предварительно, ущерб от действий злоумышленников составил 32 млн грн.

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"Часть перечисленных МО средств предприниматель через ряд подконтрольных предприятий обналичил через проведение фиктивных безналичных операций... В ходе проведения ряда санкционированных обысков в военных подразделениях ответственных за закупку продукции, в частности Киеве, Харькове и Чернигове правоохранители изъяли финансовую и платежную документацию, печати коммерческих структур, задействованных в противоправных сделках", – говорится в сообщении.

Начато уголовное производство по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК.

Минобороны

Минобороны

Как сообщал OBOZREVATEL, жительница оккупированного Крыма с гражданством РФ, которая сотрудничала с российскими спецслужбами, пыталась устроиться на работу в Минобороны Украины.

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Автор
Тимур Григоренко
Место
Украина
Теги
Служба безопасности Украины Министерство обороны Украины
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