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13 марта • обновлено в 21:04
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Украли 2 млн: скандальное дело о "ремонте" в Верховной Раде передали в суд

1.1т
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Офис генпрокурора завершил досудебное расследование и направил в Печерский райсуд Киева обвинительный акт в отношении лица, подозреваемого в завладении 2 млн грн управления делами аппарата Верховной Рады.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры, подозреваемый злоупотреблял служебным положением с использованием поддельных документов (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 УК Украины).

"По данным следствия, указанное лицо – директор коммерческого предприятия в 2016 году вероятно по предварительному сговору с должностными лицами аппарата Верховной Рады завладела указанными денежными средствами при реконструкции системы отопления-холодоснабжения в административных зданиях парламента.

При этом достоверно были использованы официальные документы, в которые внесены недостоверные сведения об объемах и стоимости проведенных работ", – сказано в сообщении.

Верховная Рада

Верховная Рада

zik.ua

Как писал OBOZREVATEL, после увольнения Руслана Рябошапки с должности генпрокурора главным кандидатом на этот пост является Сергей Ионушас, юрист, которого привел в политику Владимир Зеленский.

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Автор
Кирилл Лютый
Место
Украина Киев
Теги
Офис генерального прокурора Украины Верховная Рада Украины
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