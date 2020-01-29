Украли 16 млн: глава Госкосмоса Украины угодил в коррупционный скандал

Главе Государственного космического агентства Украины Владимиру Усову принадлежит фирма "Гутенбергз", которая фигурирует в уголовном производстве ГБР.

Как сообщает "Слідство.Інфо", фирма подозревается в присвоении бюджетных денег на закупках школьных электронных учебников в сговоре с чиновниками и правоохранителями Николаевской области.

По данным следствия николаевские чиновники дважды, в 2018 и 2019 годах, организовывали тендеры, победителем которых становился заранее согласованный участник – фирма "Электроник Солюшенс". В результате закупок она получила около 16 млн гривен за коды-доступа к системе электронных учебников.

Владимир Усов Украинские новости

В ГБР утверждают, что "Электроник Солюшенс" продавала доступ к платформе электронных учебников, которой на самом деле распоряжалась фирма Усова "Гутенбергз".

Также, по мнению следствия, компании "Электроник Солюшенс" и "Гутенбергз" искусственно занижали налоги при содействии работников Государственной фискальной службы в Одесской области. К тому же два месяца назад николаевский суд арестовал банковские счета фирмы Усова.

Сам Усов заявил, что расследование правоохранителей со своим участием в конкурсе на руководителя "Госкосмоса". Также чиновник отрицает связь с компанией "Электроник Солюшенс".

"Это начало раскручиваться, когда стало понятно, что я лидирую в конкурсе. Никогда ничего подобного не было. Поэтому очень странно, что все это совпало именно с тем конкурса", – отрицал он.

Напомним, что 24 января на заседании Кабмина было принято решение назначить Владимира Усова главой Государственного космического агентства Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ГБР начали проверку после хамского поведения следователя Тараса Заставного в киевском аэропорту "Киев".

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал